الطقس المتوقع غداً في الإمارات .. صحو نهاراً رطب ليلاً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام رطباً ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية.

وأوضح المركز في بيانه اليومي أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً ليلاً على البحر وحركتها جنوبية غربية - شمالية غربية وسرعتها / 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط يضطرب أحياناً صباح الأحد، ويحدث المد الأول عند الساعة 21:30 والجزر الأول عند الساعة 14:23 والجزر الثاني عند الساعة 03:23.

و في بحر عمان: يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 16:53 والجزر الأول عند الساعة 10:41 والجزر الثاني عند الساعة 00:00.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 40 28 85 25

دبي 42 30 90 20

الشارقة 43 26 90 20

عجمان 42 27 90 25

أم القيوين 44 26 85 25

رأس الخيمة 43 25 85 25

الفجيرة 45 33 60 20

العـين 47 31 50 10

ليوا 46 24 85 20

الرويس 37 25 60 20

السلع 38 26 65 25

دلـمـا 38 29 80 40

طنب الكبرى 39 28 80 35

طنب الصغرى 39 28 80 35

أبو موسى 38 29 85 40

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