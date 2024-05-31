سماء الإمارات تشهد في أكتوبر المقبل المذنب الأكثر إضاءة في 2024

المصدر: وام

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تشهد سماء الإمارات وعموم سكان الأرض في أكتوبر المقبل المذنب الأكثر إضاءة خلال 2024 Tsuchinshan-ATLAS (C/2023 A3) والذي يمكن رؤيته بالعين المجردة علما بأنه يسير حاليا ما بين مداري المريخ والمشتري ولا يمكن مشاهدته إلا عبر التلسكوب.

وقال إبراهيم الجروان رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك :" أطلق علي هذا المذنب اسم “مذنب العام” وتوقع أن يزداد سطوعا وأن يظهر له ذيل ما يعني أنه بحلول مروره خلال الخريف قد يسطع في سماء الأرض ليلا أكثر من العديد من النجوم وسيتمكن الناس في الإمارات من رصده وخلال الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر المقبل قد يكون ساطعا أحيانا مثل كوكب الزهرة النير في سماء الليل ما يجعله مرئيا بالعين المجردة وسيكون في أقرب موقع له من الشمس في 10 أكتوبر ومرئيا بسهولة في نصف الكرة الشمالي أما في نصف الكرة الجنوبي فسيكون مرئيا بعد غروب الشمس مباشرة.

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