رئيس الدولة يلتقي رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا خلال زيارته للصين

المصدر: وام

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التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم معالي عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا وذلك خلال زيارة دولة قام بها سموه إلى جمهورية الصين الشعبية وشارك خلالها في الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي - الصيني الذي استضافته بكين بحضور عدد من قادة الدول العربية.

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الأخوية ومختلف أوجه التعاون والعمل المشترك إضافة إلى دعم جميع الجهود والمساعي التي تسهم في الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها وتدفعها تجاه مسار التنمية وتحقيق تطلعات شعبها الشقيق نحو الازدهار.

وتطرق اللقاء إلى مخرجات الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي - الصيني الذي استضافته بكين في دفع العلاقات العربية - الصينية نحو مستقبل أرحب وأكثر ازدهاراً.

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