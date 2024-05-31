المذنب الأكثر إضاءة في 2024 يمكن رؤيه بالعين المجردة في سماء الإمارات

المصدر: البيان

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أفاد إبراهيم الجروان رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك أن سكان الإمارات بمقدور و عموم الأرض وليس الفلكيين بأجهزتهم فقط يمكنهم رؤية المذنب الأكثر إضاءة خلال عام 2024 بالعين المجردة في شهر أكتوبر المقبل، علما أنه حالياً يسير بين مداري المريخ والمشتري ولا يمكن مشاهدته إلا عن طريق تلسكوب أثناء انتقاله بين هذين المدارين.

وأضاف الجروان: أطلق عليه اسم "مذنب العام"، حيث يتوقع أن يزداد سطوعاً ويظهر له ذيل، ما يعني أنه بحلول مروره خلال الخريف، قد يسطع في سماء الأرض ليلاً أكثر من العديد من النجوم، و سيتمكن الناس في الإمارات من رصده، ومن المتوقع أن يمر المذنب المكتشف حديثاً بالأرض في شهر أكتوبر، وبحلول الوقت الذي يمر فيه بالقرب من كوكبنا، وخلال الفترة من 08 إلى 14 اكتوبر 2024 ، قد يكون ساطعاً احياناً مثل كوكب الزهرة النير في سماء الليل، ألمع الأجرام في السماء، ما يجعله مرئيا بالعين المجردة.

وتابع: أفضل فرصة ستكون في أقرب موقع له من الشمس في 10 أكتوبر، وسيكون مرئياً بسهولة في نصف الكرة الشمالي، أما في نصف الكرة الجنوبي فسيكون مرئياً بعد غروب الشمس مباشرة.

يذكر أن علماء الفلك اكتشفوا المذنب في فبراير من العام الماضي في عمل مشترك بين تلسكوب نظام الإنذار الأخير لتأثيرات الكويكبات الأرضية (ATLAS) في جنوب إفريقيا ومرصد تسوتشينشان الصيني و لذا سمي Tsuchinshan-ATLAS ويبلغ مداره 80 ألف عام ، لذا يعد من المذنبات ذات المدارات الطويلة .

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