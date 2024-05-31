متحف المستقبل يستضيف رئيس مجلس الوزراء اليمني

المصدر: دبي – البيان

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استقبل «متحف المستقبل»، دولة الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اليمنية الشقيقة، الذي جال مرافق المتحف برفقة وفد رفيع المستوى من اليمن.

واطلع رئيس مجلس الوزراء اليمني، على أبرز معالم المتحف، في جولة رافقه خلالها ماجد المنصوري، نائب المدير التنفيذي في متحف المستقبل، حيث تعرف إلى التصميم المميز للمبنى وأقسامه، إلى جانب التجارب التفاعلية والابتكارات التي يعرضها تحت سقف واحد.

كما سلط المنصوري، الضوء خلال الزيارة على الدور المحوري للمتحف في تصور المستقبل كجزء من الجهود المبذولة للإسهام في بناء مستقبل أفضل للبشرية.

وتأتي هذه الزيارة على هامش البرنامج الرسمي لمشاركة رئيس مجلس الوزراء اليمني في حضور فعاليات منتدى الإعلام العربي بدبي، الذي عقد خلال الفترة من 27-29 مايو الجاري، حيث شهد المنتدى لقاءات بين مسؤولين حكوميين وقادة فكر وقيادات إعلامية من جميع أنحاء المنطقة.

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