تعاون بين وزارة الدفاع و«الإمارات للشركات الدفاعية»

المصدر: أبوظبي - وام

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وقعت وزارة الدفاع، مذكرة تفاهم مع مجلس الإمارات للشركات الدفاعية، تتولى بموجبها مجلة «الجندي» الصادرة عن وزارة الدفاع التغطيات الإعلامية للمجلس، خلال المعارض الدفاعية والأمنية داخل الإمارات وخارجها.

وقع المذكرة اللواء الركن محمد خلفان المهيري، مدير مكتب صاحب السمو وزير الدفاع، المشرف العام على مجلة الجندي، ومنى أحمد الجابر، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للشركات الدفاعية. وقال اللواء الركن محمد المهيري، إن مذكرة التفاهم تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي المستدام مع مجلس الإمارات للشركات الدفاعية، وتعود بالفائدة على كلا الطرفين. وأكدت منى الجابر، الالتزام بنقل الصورة الفعلية للتطورات والإنجازات في قطاع الصناعات الدفاعية في الإمارات.

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