اختتام مسابقة راشد بن محمد آل مكتوم لأجمل ترتيل للدورة «17»

المصدر: دبي - البيان

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احتفلت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بختام مسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم لأجمل ترتيل في دورتها السابعة عشرة لعام 1445هـ/2024م.

وأقيم الاحتفال مساء أمس في المقر الرئيسي للجائزة بمنطقة الممزر بدبي، بحضور أعضاء اللجنة المنظمة للجائزة، وعدد من المسؤولين وأعضاء لجان التحكيم والمتسابقين وأولياء أمورهم، والجمهور، بتلاوة عطرة من القرآن الكريم للقارئ محمد داوود محمد الوكيل من فئة أئمة المساجد.

وألقى أحمد الزاهد، عضو اللجنة المنظمة المتحدث الرسمي لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، كلمة رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم في حفل ختام مسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم لأجمل ترتيل، موضحاً أن المسابقة شهدت إقبالاً كبيراً عند الإعلان عن باب التسجيل فيها، ما يدل على مكانتها والاهتمام الكبير من قراء القرآن وحفظته وحرصهم على المشاركة فيها والتنافس مع أقرانهم في أجمل مجالات التنافس، وهو تلاوة كتاب الله الخالد. وقال الزاهد: تقدم للتسجيل في جميع فروع المسابقة أكثر من 500 متسابق أجرينا لهم اختبارات مبدئية ترشح من خلالها خمسون متسابقاً للتصفيات النهائية.

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