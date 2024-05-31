«إسلامية دبي»: 11 يونيو سفر بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي

المصدر: دبي - البيان

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عقدت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، أمس، اجتماعاً توعوياً لتثقيف حجاج بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي، والتي تضم 80 حاجاً، وذلك في إطار استعداد سفر الحجاج لبيت الله الحرام.

وأوضح محمد علي بن زايد الفلاسي رئيس البعثة، المدير التنفيذي لقطاع شؤون المساجد في الدائرة، أن تاريخ سفر البعثة إلى الأراضي المقدسة، سيكون في 11 الشهر المقبل، وستكون العودة 21 من الشهر نفسه.

من جانبه، أوضح محمد حسن الطاهر مفتي البعثة، الضوابط الشرعية والتعليمات الواجب الالتزام بها في رحلة الحج، منوهاً بالتواصل معهم مباشرة أثناء الرحلة للاستفسار والإجابة عن كافة الأسئلة المتعلقة بفقه الحج، وشرح مناسك الحج خطوة بخطوة.

كما تابع «الحجاج» خلال اللقاء، شرحاً حول أداء المناسك والشعائر، عبر تقنية الواقع المعزز الافتراضي، في أول غرفة للمعرفة المستدامة بدبي في مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية، وكأنهم داخل الأراضي المقدسة، في تجربة فريدة من نوعها.

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