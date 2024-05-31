«دبي للإعلام» تعرّف «القطاع الخاص» بحلولها التسويقية وخدماتها المتنوعة

المصدر: دبي - البيان

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ضمن مشاركتها في الدورة الـ22 من منتدى الإعلام العربي، استضافت «دبي للإعلام» وفداً من شركة ومصنع أصباغ جوتن الإمارات، لبحث علاقات الشراكة والتعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين، إلى جانب الاطلاع على مجموعة البرامج والمبادرات التي قدمتها «دبي للإعلام» خلال المنتدى.

وخلال الزيارة استمع وفد جوتن، الذي ضم شيتيل أورهايم المدير العام للشركة، ويحيى ماهر، مدير التسويق، وبافيش ديساي، مدير قطاع الديكور، إلى شرح مفصل قدمه عبدالواحد جمعة، المدير التنفيذي للشؤون التجارية والشراكات في «دبي للإعلام»، حول مشاركة المؤسسة في منتدى الإعلام العربي، إلى جانب ما تمتلكه من إمكانات وقدرات لوجستية، وتجربة واسعة في تقديم الحلول التسويقية والخدمات الإعلامية المتنوعة عبر منصاتها التلفزيونية والرقمية والورقية، كما تعرف الوفد إلى أساليب عمل «دبي للإعلام» وطبيعة برامجها ومشاريعها الحالية، وكذلك استراتيجيتها وخططها المستقبلية الهادفة إلى تطوير وإثراء المحتوى الإعلامي، إلى جانب جهودها الهادفة إلى تحقيق رؤى دبي وطموحاتها.

وقال عبدالواحد جمعة: «تحرص «دبي للإعلام» على مد جسور التواصل مع القطاع الخاص، وتسعى عبر تعزيز علاقاتها وشراكاتها الاستراتيجية مع الكيانات الاستثمارية الكبرى في دبي إلى دعم توجهاتها وتحقيق رؤيتها الهادفة إلى تحويل دبي إلى مركز إعلامي عالمي، إلى جانب ترسيخ مكانة المؤسسة كواحدة من أكبر المؤسسات الإعلامية في المنطقة».

ونوه جمعة بأن الشراكة مع «جوتن» تسهم في دعم الاقتصاد المحلي. وأضاف: «تعمل «دبي للإعلام» من خلال منصاتها المتنوعة على توفير مجموعة واسعة من الحلول التسويقية للشركات تمنحها قيمة إضافية عالية، وتمكنها من الوصول إلى قاعدة جماهيرية واسعة، ما يعكس التزامنا بالجودة والابتكار».

من جانبه، وصف شيتيل أورهايم التعاون مع المؤسسة بأنه «خطوة مثمرة»، وقال: «سيتيح تعاوننا مع «دبي للإعلام» العديد من الفرص والحلول التسويقية المبتكرة التي تساعدنا في الوصول إلى قاعدة جماهيرية واسعة من خلال قيامنا برعاية مجموعة من البرامج النوعية التي تبثها «دبي للإعلام» عبر منصاتها التلفزيونية والرقمية، ما يسهم في تعزيز علامتنا التجارية وتنميتها على المستويين المحلي والإقليمي، ويرفع من مستوى المنتجات التي نقدمها، وهو ما يمنحنا إمكانات أوسع لتحفيز روح الابتكار لدى طواقمنا وفرق عملنا».

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