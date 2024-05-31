فائزون بجائزة رواد «التواصل»: التكريم مرحلة جديدة للالتزام بقضايا المجتمع

المصدر: دبي - رحاب حلاوة، نورا الأمير

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عبر فائزون في جائزة رواد مواقع التواصل الاجتماعي بدورتها الرابعة عن سعادتهم البالغة بهذا التكريم، مؤكدين أن الفوز بداية مرحلة جديدة من المسؤولية والالتزام المتزايد تجاه جمهورهم وقضايا مجتمعاتهم.

وقالت أمينة الحمادي رئيس قسم الإعلام في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي: فوزنا في الجائزة فئة «خدمة المجتمع» جاء نظير دورنا الفاعل في إبراز دور الهيئة إعلامياً على مواقع التواصل الاجتماعي وتسليط الضوء على أنشطتها الخيرية داخل الدولة وخارجها من حيث تقديم المساعدات، مشيرة إلى أن تواجدهم عبر المنصات أسهم في نشر ثقافة العمل الخيري وسلط الضوء على الجهود والعطاء الذي لا ينضب.

وقال صهيب قدس الفائز بفئة الترفية: «أشعر بالفخر والامتنان البالغين لحصولي على هذه الجائزة المرموقة، وإنها لحظة مهمة في مسيرتي المهنية والشخصية على حد سواء»، إليكم فقرتين عن دبي كبوابة للفرص الواعدة وداعمة لرواد مواقع التواصل الاجتماعي وحاضنة للمواهب.

وقال جو حطاب الفائز بفئة السياحة إن وصولي إلى هذه المرحلة لم يكن سهلاً، بل جاء نتيجة لسنوات من العمل المتواصل والالتزام بتقديم محتوى هادف وملهم، وإن هذا الإنجاز يمثل تحفيزاً له لمواصلة جهوده، ولفت إلى أن هذه الجائزة تسلط الضوء على نماذج الشباب العربي المبدع والمؤثر، وأنا فخور بأن أكون جزءاً من هذا الجيل الواعد الذي يعمل على تغيير الصورة النمطية عن منطقتنا، وذكر أن دبي تشكل بيئة خصبة ومحفزة لرواد مواقع التواصل الاجتماعي، فهي توفر لهم الدعم اللازم من خلال احتضانهم في فعالياتهم وهذه الجائزة أكبر مثال على ذلك.

وأعرب مساعد الفوزان الفائز بفئة الرياضة عن سعادته بالتتويج بهذه الجائزة المرموقة، وقال «هذا الإنجاز يمثل تتويجاً لسنوات من العمل الدؤوب والالتزام بتقديم محتوى ذي قيمة لجمهوري العربي، وأتطلع إلى مواصلة جهودي في إنتاج محتوى هادف ومؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي».

وأكد فارس قدس وشقيقه صناع أفلام سعوديين تم تكريمهم بجائزة فئة الترفيه، الشعور بالفخر للتواجد ضمن كوكبة من المؤثرين والإعلاميين في دبي التي تدعم وتحتفي بشكل دائم بالمؤثرين وتوفر لهم سبيل النجاح والتميز.

وذكر أنه وأخوه صهيب عملا في مجال صناعة السينما في السعودية مع فيلمهما الكوميدي الطويل الأول «شمس المعارف» الذي كان فيه فارس مخرجاً وكاتباً وصهيب كاتباً وممثلاً ليواصلا المسيرة المشتركة مع فيلم «أحلام العصر»، الذي سيتم عرضه قريباً في الإمارات كما أن لديهم قناة على يوتيوب يقدمان من خلالها بعض البرامج كتصبيرة.

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