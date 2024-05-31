تعاون بين «أوقاف دبي» و«الشؤون الإسلامية»

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد علي محمد المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، حرص المؤسسة على تفعيل سبل التعاون المشترك مع الهيئات والدوائر والمؤسسات الرسمية بالدولة، بما يقود إلى تحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز التكامل وتوحيد الرؤى التي ترسخ القيم الإنسانية وثقافة الوقف في المجتمع.

جاء ذلك خلال استقباله محمد سعيد النيادي، مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والدكتور محمد البلوشي، مدير صندوق الزكاة بالهيئة، بحضور خالد آل ثاني، نائب الأمين العام، ومدراء الوحدات التنظيمية في أوقاف دبي، وذلك في مقر المؤسسة بالقرهود.

وثمن علي المطوع، الجهود التي تبذلها الهيئة في سبيل تطوير وتنمية العمل الوقفي، لافتاً إلى الأهداف المشتركة التي تجمع الجانبين في مجالات العمل الإنساني والنشاط الوقفي، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الوقف ودوره التاريخي في تحقيق التنمية الشاملة والنهضة الإنسانية.

وقال محمد سعيد النيادي، إن تكامل المؤسسات لإبراز قيمة الوقف الأصيلة في الخدمات المجتمعية، نابع من قيم ديننا الحنيف، وأكد أن التركيز عليها بالاستفادة من كافة الممارسات والأدوات وفق المتغيرات الجديدة، بما يتوافق مع الجانب الشرعي والإداري لتحقيق غاية النفع العام للمجتمع.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز