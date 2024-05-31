جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين تناقش خطة وبرامج العام الجاري

المصدر: دبي - البيان

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ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، اجتماع الجمعية العمومية العادية للدورة 15، حيث ناقش الاجتماع برامج النشاط وخطة العمل 2024، واعتمد مشروع الميزانية الجديدة للعام الجاري.

وعقد الاجتماع في نادي ضباط شرطة دبي بالقرهود، بحضور ميرزا الصايغ، والدكتور منصور العور، نائب رئيس الجمعية، ومنيرة صفر، أمين السر العام، والدكتور سيف الجابري، والدكتور شافع النيادي، والدكتورة ديالا الإبراهيم.

وحضر الاجتماع اللواء مهندس وليد المناعي، مدير الإدارة العامة للتطوير والابتكار المحلي والاتحادي، بمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، والعقيد زيد الصابوني، المستشار الإعلامي للجمعية، والدكتورة مناهل ثابت، المستشارة العلمية للجمعية.

ووجه معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، بتنظيم حملة تستمر لعامين على الأقل تستهدف الأسر المواطنة، وتركز على الأطفال الذين تظهر عليهم بوادر الموهبة في وقت مبكر، ورعايتهم وتنمية مواهبهم ودعمهم.

وقال معاليه: يسرنا وبعد مرور ربع قرن على تأسيس جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، أن نقف بكل فخر واعتزاز، لنعلن أننا استطعنا تحقيق ما كنا نصبو إليه عندما وضعنا حجر الأساس للجمعية عام 1998، رغم الصعوبات الكثيرة التي واجهتنا خلال هذه المسيرة الخيرة.

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