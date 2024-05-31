راشد بن حمدان يدشن مستشفى «ميدكير رويال التخصصي» بدبي

المصدر: دبي - وام

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دشن الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم، أمس، مستشفى «ميدكير رويال التخصصي»، في منطقة القصيص بدبي، بحضور أليشا موبين، المديرة الإدارية، والرئيسة التنفيذية لمجموعة «أستر دي إم للرعاية الصحية» في منطقة الخليج العربي، والدكتورة شانيلا لايجو، المديرة التنفيذية لمجموعة مستشفيات ومراكز «ميدكير الطبية»، إلى جانب حشد من المسؤولين من جهات حكومية ووزارات وهيئات صحية.

ترسيخ وقال الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم: «تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أحرز قطاع الرعاية الصحية تقدماً على مدار العقود القليلة الماضية، مدفوعاً برؤية سموه الحكيمة، الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية رائدة في القطاع الصحي، ويسعدنا أن نقدم مستشفى ميدكير رويال التخصصي للمرضى من مختلف أنحاء العالم، حيث تم تجهيزه بمرافق ومعدات طبية من الطراز العالمي، ورفده بكادر طبي يتمتع بخبرات عالية، لمواكبة الاحتياجات دائمة التطور للسكان في المنطقة».

متطلبات

ويمتد المستشفى على مساحة 335000 قدم مربعة، ويهدف إلى تلبية متطلبات الرعاية للسكان والمرضى الدوليين.

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