عيادات الإمارات المتنقلة تقدم خدماتها المجانية في القرى الباكستانية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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قدمت عيادات الإمارات المتنقلة، خدمات تشخيصية وعلاجية ووقائية للآلاف من الأطفال والنساء والمسنين في القرى الباكستانية، تحت شعار «على خطى ونهج زايد الخير والعطاء»، وبإشراف الفريق الإماراتي الباكستاني الطبي التطوعي من منتسبي برنامج الإمارات الطبي الاحتياطي المساند، وذلك ضمن الدور الإنساني الذي تقوم به الإمارات لتخفيف معاناة السكان في المناطق النائية، وفي إطار حملات زايد الإنسانية العالمية في شتى بقاع العالم، بمبادرة مشتركة من زايد العطاء، وجمعية دار البر، ومؤسسة بيت الشارقة الخيري، ومركز الإمارات للقلب.

وقال جراح القلب الإماراتي، الدكتور عادل الشامري العجمي، الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء، رئيس برنامج الإمارات للتطوع الطبي التخصصي، إن العيادات المتنقلة تستقبل 200 حالة مرضية يومياً من مختلف الفئات العمرية، من الأطفال والرجال والنساء وكبار السن.

ونوه الدكتور عادل الشامري العجمي، بأن الفرق الطبية تقوم بزيارة القرى بشكل منتظم في إقليم السند، كذلك المناطق النائية والوعرة، متحدية العوائق ومشقة التنقل، لتقديم خدماتها الإنسانية ومعالجة المرضى، مشيراً إلى أن 10 آلاف مريض استفادوا من الخدمات الصحية خلال الأشهر الماضية.

وأفاد سلطان الخيال، الأمين العام لمؤسسة بيت الشارقة الخيري، بأن عيادات الإمارات المتنقلة تقدم العديد من الخدمات الصحية المجانية التشخيصية والعلاجية والوقائية، وقد نجحت في إنقاذ حياة الكثير من المرضى.

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