حمد الشرقي وخالد بن محمد يعزيان في وفاة سعيد العتيبة

المصدر: أبوظبي - وام

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قدم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، يرافقه سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، والشيخ راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، واجب العزاء في وفاة المغفور له سعيد بن أحمد بن خلف العتيبة خلال زيارة سموه مجلس العزاء.

كما قدم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد إمارة أبوظبي، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله سعيد بن أحمد بن خلف العتيبة، خلال زيارة سموه مجلس العزاء.

وأشاد سموه بمناقب الراحل، وإسهاماته الوطنية والمجتمعية، مؤكداً سموه أن دولة الإمارات فقدت أحد رجالاتها الأوفياء، الذي خدم وطنه بكل إخلاص وتفانٍ، وكانت له بصمات في رحلته الطويلة مع الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في مختلف المهام التي شغلها.

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