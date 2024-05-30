المركز الوطني للأرصاد يحذر من تدني الرؤية الأفقية بفعل الضباب

المصدر: البيان

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حذر المركز الوطني للأرصاد من تدني مدى الرؤية الأفقية بفعل الضباب.

وأوضح المركز، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»، أن الرؤية الأفقية قد تنعدم أحياناً على بعض المناطق الساحلية والداخلية، بسبب وجود فرصة لتشكل الضباب، وذلك من الساعة 00:00 حتى الساعة 08:30 من صباح غد.

كان المركز الوطني للأرصاد قد توقع، اليوم، أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام، مع ارتفاع في درجات الحرارة رطباً ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ولفت إلى أن الرياح ستكون جنوبية غربية - شمالية غربية / 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س.

وذكر أن الخليج العربي سيكون خفيف الموج، مشيراً إلى أن المد الأول يحدث عند الساعة 20:47، والمد الثاني عند الساعة 06:46، والجزر الأول عند الساعة 13:25، والجزر الثاني عند الساعة 01:26.

وأضاف أن بحر عمان خفيف الموج أيضاً، موضحاً أن المد الأول يحدث عند الساعة 16:00، والمد الثاني عند الساعة 04:46، والجزر الأول عند الساعة 09:07، والجزر الثاني عند الساعة 22:53.

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