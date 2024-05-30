مركز شرطة حتا ينظم لقاء «صوتك مسموع» للعنصر النسائي

المصدر: دبي - البيان

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نظمت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في مركز شرطة حتا اللقاء المفتوح «صوتك مسموع» مع العنصر النسائي من المواطنات والمقيمات في منطقة اختصاص المركز، وذلك في قاعة هيئة تنمية المجتمع، وبهدف تعزيز التواصل وتفعيل قنوات الاتصال المباشر معهن.

وقال العميد مبارك الكتبي، مدير مركز شرطة حتا، إن اللقاء يأتي ضمن مبادرة «صوتك مسموع» التي ينفذها مجلس مديري مراكز الشرطة بهدف سماع آراء ومقترحات المواطنين والمقيمين في الإمارة، كما أنه يأتي سيراً على نهج قيادتنا الرشيدة في ضرورة التواصل المباشر الفعال والبنّاء مع المتعاملين، للوقوف على جودة الخدمات المقدمة لهم، لافتاً إلى أن شرطة دبي تأخذ كافة الآراء والمقترحات المقدمة لها من أفراد مجتمع دبي بعين الاعتبار وتتابعها، وأن مكاتب شرطة دبي مفتوحة وجاهزة دائماً للتواصل مع الجميع في مختلف الأوقات.

وأكد العميد مبارك الكتبي أهمية تنظيم اللقاءات المباشرة والتواصل مع أفراد المجتمع كافة، مشيراً إلى أن جهود شرطة دبي لا تقتصر على تقديم خدماتها الشرطية والأمنية فقط، لكنها تتعدى ذلك إلى تنسيق الجهود والتواصل بشكل مستمر مع جميع الدوائر الحكومية الأخرى لتقديم خدمات تعكس جودة الحياة في إمارة دبي.

وقدمت الرائد شادية خلفان البدواوي، نائب مدير المركز للشؤون الاجتماعية، نبذة للحاضرات حول مبادرة «صوتك مسموع» التي تهدف إلى نشر الوعي لدى أفراد المجتمع عن الخدمات التي تقدمها شرطة دبي، عبر فتح قنوات التواصل الفعال مع القاطنين في المناطق السكنية، مشيرة إلى أن أحد أهداف المبادرة تمثل في تعزيز الثقة في الخدمات التي تقدمها الشرطة، وتسويق خدمات شرطة دبي، ومشاركة أفراد المجتمع في تعزيز الأمن، والاطلاع على ملاحظات ومقترحات أفراد المجتمع، وتنظيم الأنشطة والفعاليات المشتركة بين المؤسسة والمجتمع.

خدمات

واستعرضت الرائد شادية البدواوي الخدمات التي تقدمها شرطة دبي للجمهور في مختلف المجالات، منها المروري والجنائي، والخدمي، إضافة إلى المبادرات التي ينفذها المركز في منطقة الاختصاص التي تهدف لإسعاد قاطني المنطقة.

وفي الختام توجهت الرائد شادية البدواوي بالشكر للحاضرات، وأثنت على مشاركتهن في الجلسة الحوارية، مشيرة إلى قيمة اللقاء الذي يجسد حرص القيادة العامة لشرطة دبي على لقاء أكبر شريحة ممكنة من المواطنين والمقيمين، والاستماع لآرائهم وملاحظاتهم عن قرب، وبما يعين على تحسين وتطوير الخدمات المقدمة إليهم وفق أرقى المعايير والممارسات.

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