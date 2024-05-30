125 مشاركاً من العلماء وممثلي وكالات الفضاء في اجتماع الجمعية العالمية لفسيولوجيا الجاذبية

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت أمس فعاليات الاجتماع السنوي الـ43 للجمعية العالمية لفسيولوجيا الجاذبية، الذي استضافه مركز محمد بن راشد للفضاء لأول مرة في العالم العربي، في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية. وكان الاجتماع بمثابة منصة جيدة لتعزيز تبادل المعرفة حول التأثيرات البيولوجية والفسيولوجية للجاذبية في الكائنات الحية.

وتعتبر هذه الدراسات حيوية لمواجهة التحديات التي تواجه المهمات الفضائية طويلة الأمد، وتعزيز فهمنا للحياة خارج الأرض.

بدأ الاجتماع 27 مايو الجاري بحفل افتتاح شهده سعادة سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، والدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لدبي الصحية مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، والبروفيسور مارك أنطوان كوستود، رئيس الجمعية العالمية لفسيولوجيا الجاذبية، وهزاع المنصوري، مدير مكتب رواد الفضاء في مركز محمد بن راشد للفضاء.

حضر فعاليات الاجتماع أكثر من 125 مشاركاً، بينهم علماء، وممثلو وكالات فضاء عالمية، مثل وكالة ناسا، ووكالة الفضاء الأوروبية، ومركز الطيران والفضاء الألماني، وعدد من الباحثين الشباب، والطلاب.

مناقشات

وقال سعادة سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء: «تشرفنا باستضافة الاجتماع السنوي للجمعية العالمية لفسيولوجيا الجاذبية لهذا العام لأول مرة في العالم العربي. لقد أبرزت المشاركة الواسعة والمناقشات الرفيعة المستوى أهمية التعاون الدولي في مجال فسيولوجيا الجاذبية. إن دولة الإمارات العربية المتحدة ملتزمة ليس فقط بالمشاركة في الحوار العالمي حول أبحاث الفضاء، بل أيضاً بقيادته. كان هذا الحدث دليلاً على رؤيتنا الاستراتيجية وسعينا المستمر نحو التميز. نتطلع إلى استمرار التأثير والجهود التعاونية التي ستمكننا من تنفيذ الأفكار التحويلية والأبحاث الرائدة لدفع مستقبل استكشاف الفضاء».

منصة

من جانبه، قال عدنان الريس، مساعد المدير العام لعمليات واستكشاف الفضاء في مركز محمد بن راشد للفضاء: «لقد كان الاجتماع السنوي الثالث والأربعون للجمعية العالمية لفسيولوجيا الجاذبية منصة رائعة لتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال. وقد فتحت العروض الثاقبة والحوارات المثمرة آفاقاً جديدة للتحقيق والبحث. نحن فخورون بتسهيل مثل هذا الحدث المهم، ونتطلع إلى الإنجازات العلمية التي ستنجم عن المناقشات التي عُقدت هنا».

وتضمن الاجتماع الذي امتد 4 أيام جلسات عامة تناولت موضوعات رئيسية، من بينها «التحدي القمري: الغبار القمري والإنسان في مهمة القمر»، كما قدم المشاركون أوراقاً بحثية حول موضوعات علمية متنوعة، بما في ذلك تأثير بيئة الفضاء في العضلات، والقلب والأوعية الدموية، إضافة إلى دراسات محاكاة الفضاء، ودراسات الباحثين الشباب.

وشهد الحدث أيضاً جلسة قدمها رائد الفضاء معالي الدكتور سلطان النيادي، حيث سلط الضوء على أهمية إجراء التجارب البيولوجية والطبية على متن محطة الفضاء الدولية، وتحدث عن أبرز المحطات في مسيرته العملية منذ انضمامه إلى برنامج الإمارات لرواد الفضاء، كما تضمنت الفعاليات جلسة أخرى قدمتها فاطمة لوتاه، مدير قسم علوم الحياة في الفضاء، مركز محمد بن راشد للفضاء، استعرضت خلالها برامج ومهام مركز محمد بن راشد للفضاء، في حين تحدث د. سيف صلاح القاسم، أستاذ مساعد في الكيمياء الحيوية، جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، والبروفيسور ديفيد شيهان، عميد كلية الآداب والعلوم في جامعة خليفة، عن تجربة نمو بلورات البروتين التي أجراها معالي النيادي في الفضاء.

دراسات

ومن أبرز الأحداث الأخرى، في اجتماع هذا العام، جائزة الباحث الشاب، التي وفرت منصة للطلاب والباحثين الشباب لعرض دراساتهم في مجال فسيولوجيا الجاذبية. قدم المشاركون 38 ملخصاً بحثياً، تم اختيار أفضل 12 منها، بما في ذلك اثنان من جامعة الشارقة، لعرض أعمالهم في جلسات عامة على مدار الاجتماع.

وتم تقييم هذه الأبحاث من قبل لجنة من كبار العلماء من الأوساط الأكاديمية والصناعية ووكالات الفضاء. وفازت بالمرتبة الأولى فيكتوريا لي من جامعة كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية، وحلت في المرتبة الثانية شانون مارشال من جامعة أوتو فون غريكه ماغديبورغ، ألمانيا، أما المرتبة الثالثة، فحصلت عليها زياو ما من جامعة ألبرتا، كندا.

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