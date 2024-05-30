«صندوق محمد بن راشد للابتكار» و«أزور إكس» يبرمان شراكة استراتيجية بمجال الفضاء

المصدر: وام

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أعلن صندوق محمد بن راشد للابتكار، المبادرة التي أطلقتها وزارة المالية بهدف دعم الابتكار على مستوى دولة الإمارات إبرام شراكة استراتيجية مع "أزور إكس" (AzurX)، شركة الخدمات المهنية والاستثمارية في قطاع الفضاء والأقمار الصناعية بمنطقة الشرق الأوسط.

تهدف الشراكة إلى تنشيط الابتكار في مجال الفضاء والتقنيات الاستراتيجية، ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة التي تسعى إلى تسريع نموها، والتواصل مع الشركات الناشئة الواعدة المتخصصة في مجال الفضاء والتي تتمتع بآفاق نمو عالمية كبيرة، واستقطابها للانضمام إلى منظومة الابتكار المزدهرة في دولة الإمارات.

وسيعمل صندوق محمد بن راشد للابتكار على تسريع نمو الشركات من خلال ربطها ببرامج دولة الإمارات الطموحة في مجال الفضاء، وتوفير الأدوات والموارد لتحقيق النجاح.

وتمثل هذه الشراكة ركيزة أساسية للجهود الحثيثة التي يبذلها صندوق محمد بن راشد للابتكار لترسيخ مكانته مؤسسة رائدة في قطاع تكنولوجيا الفضاء على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وفرصة للاستفادة من شراكاتهما مع مركز محمد بن راشد للفضاء ووكالة الإمارات للفضاء، تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار في دولة الإمارات.

وأكدت فاطمة يوسف النقبي، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة الرئيس التنفيذي للابتكار ممثل وزارة المالية في صندوق محمد بن راشد للابتكار على الدور المحوري لهذه الشراكات في تطوير منظومة الابتكار وتعزيز فاعلية جهود دفع عجلة الابتكار في قطاع الفضاء وتعميق أثرها الإيجابي، لافتة إلى أن هدف هذه المبادرات بناء منظومة حيوية تسرِّع نمو الشركات الناشئة وتسهم بشكل ملموس في تطوير القطاع.

من جهتها، قالت آنا هازلت، الرئيس التنفيذي لشركة "أزور إكس" إن قطاع تكنولوجيا الفضاء المزدهر يتيح بمنظومته المتقدمة التي تضم طيفاً واسعاً من الشركات والكيانات الناشئة، مجموعة مزايا استراتيجية واقتصادية ودبلوماسية، معربة عن تطلعها لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في مجال الفضاء بدولة الإمارات.

وسيعمل صندوق محمد بن راشد للابتكار بالتعاون مع "أزور إكس" على استقطاب الشركات الناشئة في مجال الفضاء من جميع أنحاء العالم إلى دولة الإمارات والمساهمة في تسريع وتيرة نموها من خلال برنامج مسرع الابتكار الذي تبلغ مدته 6 أشهر.

وجرى تصميم البرنامج لدعم الشركات المبتكرة الواعدة ضمن القطاعات السبعة للاستراتيجية الوطنية للابتكار والتي تضم قطاع الفضاء.

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