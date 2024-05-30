«الهلال الأحمر» تكرم المؤسسات التعليمية الحاصلة على جائزة «عون»

المصدر: أبوظبي - وام

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كرمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي المؤسسات التعليمية الحاصلة على جائزة «عون» للخدمة المجتمعية في دورتها الثانية عشرة، للعام الدراسي 2023-2024، وذلك خلال الحفل، الذي نظمته الهيئة، أمس، بمسرح شاطئ الراحة في أبوظبي، بحضور راشد مبارك المنصوري، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر، ونواب الأمين العام، بالتنسيق مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي ودائرة التعليم والمعرفة والتعليم العالي.



وبلغ عدد أفراد فريق الهلال الطلابي على مستوى الدولة 94 ألف طالب وطالبة، فيما بلغ عدد المؤسسات التعليمية، التي شكلت فرق الهلال الطلابي 338 مؤسسة، شملت المدارس ورياض الأطفال ومراكز أصحاب الهمم، إلى جانب أندية الهلال الطلابي في الجامعات، التي شاركت 298 منها في هذه الدورة من الجائزة.

وحصلت على الجائزة 5 جامعات و21 مدرسة و6 رياض أطفال، و4 من مراكز أصحاب الهمم، فيما شمل التكريم الفئات المتميزة على مستوى الدولة، والتي بلغت 15 فئة، تضمنت الطالب المبتكر، ومنسق عام التطوع، وبطل المجتمع التطوعي، وولي الأمر المتميز.

ونالت هذه المؤسسات التعليمية الجائزة من خلال جهودها وبرامجها وأنشطتها، التي جسدت أهداف الجائزة، المتمثلة في مساندة الفئات الضعيفة، وشهدت مجالات الجائزة تنافساً شديداً بين المؤسسات المشاركة، التي تميزت برامجها بالتنوع والابتكار.

وأشادت هيئة الهلال الأحمر بجهود مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي ودائرة التعليم والمعرفة والتعليم العالي ولجان تحكيم المسابقة وإدارات المدارس، في تحقيق أهداف الجائزة.

وأكد راشد مبارك المنصوري، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر، في كلمته أمام حفل التكريم، أهمية الدور الكبير الذي يضطلع به النشء والشباب في نهضة الدول وتقدمها، وقيادة المجتمعات الإنسانية نحو آفاق أرحب من التطور و الازدهار، وقال: على ذات النهج الذي اختطته قيادتنا الرشيدة تعمل هيئة الهلال الأحمر على غرس مفاهيم العمل التطوعي والإنساني والخيري بين الطلاب، وحثهم على مد يد العون والمساعدة للمحتاجين، وتأهيل المجتمع المدرسي للمساهمة الفاعلة في البرامج والأنشطة الخيرية.

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