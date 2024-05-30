أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية توقع مذكرة تفاهم مع المنظمة الفنلندية للإغاثة

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقعت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، مذكرة تفاهم مع المنظمة الفنلندية للإغاثة، لتعزيز سبل التعاون، وتبادل المعارف والخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال زيارة استمرت لمدة أسبوع، بدعوة رسمية لوفد رفيع المستوى من الأكاديمية إلى جمهورية فنلندا.

وقع الاتفاقية كل من نيكولاي ملادينوف مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، والدكتور إيكالي كارفينين نائب المدير التنفيذي للمنظمة الفنلندية للإغاثة، بحضور آمنة محمود فكري سفيرة دولة الإمارات لدى فنلندا، وعدد من كبار المسؤولين من كلا الجانبين.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون في مجالات مختلفة، تتعلق بتحقيق السلام والتنمية المستدامة، وتنفيذ مبادرات نوعية لتعزيز جهود الدبلوماسية الإنسانية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وقال نيكولاي ملادينوف مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية: «تتمثل مهمتنا في تزويد طلاب الأكاديمية بمعارف ومهارات استثنائية، وإعدادهم لأدوار قيادية في مجال الدبلوماسية، وإن مثل هذه الشراكات مع المنظمة الفنلندية للإغاثة، يعد أمراً ضرورياً لتعزيز التجربة التعليمية في الأكاديمية بالخبرات العالمية والتعاون الدولي في شتى المجالات البحثية، كما أن المنظمة الفنلندية للإغاثة، حققت إنجازات نوعية في مجال تنمية العمل الإنساني، وبالاستفادة من هذه التجارب، سيتمكن الجيل الجديد من الدبلوماسيين من التعامل بكفاءة مع التحديات العالمية التي نشهدها اليوم».

من جانبه، أكد الدكتور إيكالي كارفينين نائب المدير التنفيذي للمنظمة الفنلندية للإغاثة، أن دور الدبلوماسيين يزداد أهمية بمرور الوقت، ويتطلب معرفة ومهارات فريدة، وفهماً شاملاً لمختلف القضايا الحالية، مضيفاً: «إن الدور الدبلوماسي الذي تلعبه مختلف دول العالم، يسهم بشكل مستمر في دفع عجلة التنمية المستدامة».

وتابع: «إننا سعيدون في المنظمة الفنلندية للإغاثة، بعقد هذه الاتفاقية مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، بصفتها أكاديمية دبلوماسية رائدة، ونثمن جهودها في تدريب الدبلوماسيين على التعامل مع التحديات الملحة، وتعزيز الجهود الدبلوماسية في سبيل تلبية احتياجات الدول الأكثر هشاشة في العالم».

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