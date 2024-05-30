شرطة دبي تكرم عدداً من شركائها

المصدر: دبي - البيان

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كرم اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي بشرطة دبي، في نادي الضباط، شركاء شرطة دبي من كل من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب دبي، وبلدية دبي، واقتصادية دبي، لدورهم وجهودهم في تعزيز العمل التكاملي المشترك، والذي يحقق التوجهات الحكومية والأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي في تعزيز الأمن والأمان للمجتمع.

وكرم اللواء خبير خليل المنصوري، اللواء صلاح القمزي، مساعد المدير العام لمتابعة المخالفين والأجانب بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب دبي، والسادة ممثلي بلدية، واقتصادية دبي، بحضور عدد من كبار الضباط من مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة.

وأكد أن القيادة العامة لشرطة دبي تحرص بشكل مستمر على تعزيز التواصل الفعال مع مختلف الجهات والدوائر والمؤسسات في القطاع الحكومي والخاص كذلك، إيماناً منها بأهمية دور الشراكات في تطوير وتحقيق الأهداف المشتركة، مضيفاً إن العمل المشترك بتناغم وبروح الفريق الواحد يحقق نتائج استثنائية ويدعم منظومة العمل.

وأشاد بمستوى التعاون والتواصل البناء مع مختلف الإدارات العامة بشرطة دبي ومراكز الشرطة، وبالفرق المشتركة التي عملت في سبيل تعزيز الأمن والأمان وتحقيق الأهداف وبالنتائج التي تحققت، الأمر الذي يعكس الحرفية العالية والكفاءة التي تمتلكها فرق العمل.

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