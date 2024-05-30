محمد بن زايد: الإمارات والصين تمضيان معاً بعزيمة وطموح نحو نقلات نوعية جديدة

المصدر: البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله " أن الإمارات والصين تمضيان معاً بعزيمة وطموح نحو نقلات نوعية جديدة، خلال العقود المقبلة بما فيه مصلحة شعبينا.

وقال سموه على حسابه في منصة "أكس": "سعدت اليوم بلقاء فخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين، بحثنا علاقات الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين الإمارات والصين، والعمل المتواصل من أجل تعزيزها في مختلف المجالات. نحتفي بمرور أربعين عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا، وبما تحقّق من إنجازات مشتركة خلالها، ونمضي معاً بعزيمة وطموح نحو نقلات نوعية جديدة خلال العقود المقبلة بما فيه مصلحة شعبينا."

واستقبل فخامة شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، اليوم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يقوم بزيارة دولة إلى الصين تستغرق يومين.

وجرت لسموه، لدى وصوله إلى قاعة الشعب الكبرى في بكين، مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية الصين الشعبية، واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية لسموه، إضافة إلى مجموعات من الأطفال يلوحون بأعلام البلدين ويرددون عبارات ترحيبية.

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