جامعة حمدان بن محمد الذكية تخفض انبعاثات الكربون بنسبة 19%

المصدر: وام

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أعلنت جامعة حمدان بن محمد الذكية، تحقيقها انخفاضا ملحوظا في انبعاثات الكربون بنسبة 19%، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتحقيق الحياد الكربوني وتعزيز الاستدامة.

يأتي هذا الإنجاز تماشياً مع رؤية دولة الإمارات لتحقيق أهداف مبادرة "عام الاستدامة" لعام 2024، واستراتيجية "صافي الانبعاثات الصفري 2050".

وأبرز تقرير الاستدامة للعام 2023، الصادر عن الجامعة ويعكس التزامها العميق بقيم الشفافية والابتكار والوعي البيئي، الإنجازات الكبيرة التي حققتها الجامعة في الحد من بصمتها الكربونية، حيث تمكنت من خفض استهلاك الطاقة بنسبة 19%، ما يعادل انخفاضا قدره 0.254 كيلو طن في انبعاثات الكربون مقارنة بالعام السابق.

كما ساهمت التقنيات الحديثة التي اعتمدتها الجامعة في تحسين جودة الهواء الداخلي بنسبة 68% وتحسين جودة الجو بنسبة 98.2%.

وأكد سعادة الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، أن تحقيق هذا الإنجاز الكبير يأتي في إطار التزام الجامعة بالاستدامة والمسؤولية البيئية، ويمثل جزءًا من استراتيجيتها الشاملة التي تضع الابتكار والاستدامة في مقدمة الأولويات، مشيرا إلى التزام الجامعة بدعم الجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية.

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