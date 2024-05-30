وفد مكتب البعثات الدراسية يتفقد طلبة الإمارات المبتعثين في الجامعات الصينية

المصدر: وام

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قام وفد مكتب البعثات الدراسية بزيارة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية، شملت الجامعات الصينية المرموقة، وسفارة الدولة وقنصليتها العامة في الصين، ومجلس البعثات الصيني، وذلك بغرض تعزيز علاقات التعاون بين المكتب وتلك الجامعات، والاطّلاع على الخدمات والنُظم التعليمية المتاحة والمتطلّبات الجامعية، وبحث سُبل تحسين الخدمات الطلابية، ومُتابعة أحوال طلبة الإمارات المبتعثين هناك.

واجتمع الوفد مع معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية، وسعادة مهند النقبي، القنصل العام للدولة في شنغهاي، وفريق عمل السفارة والقنصلية العامة؛ بهدف مناقشة أوجه التعاون المستقبلي وتذليل التحدّيات التي يواجهها الطلبة، بالإضافة إلى تسهيل عمليات تسجيلهم واختيار السكن الملائم لهم.

والتقى الوفد خلال الزيارة، الطلبة المبتعثين، الذين أعربوا عن سعادتهم بالاهتمام الذي يوليه المكتب لتفقّد أحوالهم والاستماع إلى ملاحظاتهم، فيما أكّد الوفد التزامه بالعمل على تحسين تجربة الطلبة المعيشية والأكاديمية وتذليل أيّ صعوبات قد تواجههم.

وزار الوفد 12 جامعة صينية مرموقة، منها "جامعة بكين" و"جامعة فودان" و"جامعة بكين للتكنولوجيا" و"جامعة شنغهاي جياو تونغ" و"جامعة بكين للدراسات الدولية"، حيث ناقش مع المسؤولين فيها شروط القبول وآلياته، ومستجدّات البرامج الأكاديمية والصيفية، وآليات التعاون الثنائي.

وقام الوفد بجولات تفقّدية للمرافق الجامعية والمراكز البحثية والسكن الطلابي، حيث أبدت الجامعات الصينية اهتمامًا كبيرًا بتعزيز العلاقات الأكاديمية مع "مكتب البعثات الدراسية" وتوفير الخدمات الملائمة للطلبة، مؤكّدةً ترحيبها بزيادة أعداد المبتعثين من طلبة الإمارات إلى الصين واستعدادها لدعمهم وتمكينهم من الاستفادة من الخبرات والعلوم والمعارف والتدريب في كبريات الجامعات والشركات الصينية.

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