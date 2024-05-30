رئيس الدولة والرئيس الصيني يشهدان توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين

المصدر: وام

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شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، اليوم، توقيع وتبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين دولة الإمارات، وجمهورية الصين الشعبية، شملت العديد من مجالات التعاون بين البلدين، وذلك في إطار زيارة دولة يقوم بها سموه إلى الصين.

وقع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم من جانب دولة الإمارات كل من سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، ومعالي سهيل فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي، سفير الدولة لدى الصين، فيما وقعها من الجانب الصيني المسؤولون المعنيون.

وشملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ما يأتي:

- مذكرة تفاهم بشأن الصياغة المشتركة لخطة التعاون في بناء الحزام والطريق.

- مذكرة تفاهم بشأن تأسيس اللجنة العليا للتعاون الاستثماري.

- مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين مجلس الإمارات للإعلام، والإدارة الوطنية للإذاعة والتليفزيون في الصين.

- مذكرة تفاهم بين المكتب الوطني للإعلام، ومجموعة الصين للإعلام.

- اتفاقية للتعاون حول الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

- مذكرة تفاهم للتعاون بشأن الاعتراف بشهادات كفاءة البحارة.

- اتفاقية تعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا.

- مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الصناعات والتكنولوجيا.

- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الفكرية.

- مذكرة تفاهم في مجال تنمية قطاع السياحة.

- مذكرة تفاهم لإنشاء مجموعة عمل الاستثمار والتعاون الاقتصادي.

- مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاستثماري في مجال التنمية الخضراء.

- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التسامح والتعايش.

- بروتوكول بين وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والإدارة العامة للجمارك في جمهورية الصين الشعبية، بشأن متطلبات الحجر الصحي والشروط الصحية "للأحياء المائية ذات الأصل الحيواني الصالحة للاستهلاك الأدمي"، المصدرة من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جمهورية الصين الشعبية.

- مذكرة تفاهم للتعاون الصحي.

- مذكرة تفاهم بشأن التعاون في القطاع الثقافي بين وزارة الثقافة بدولة الإمارات، ووزارة الثقافة والسياحة في الصين.

- مذكرة تفاهم في مجال التعليم العالي.

- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تعليم اللغة الصينية.

- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإحصاء.

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