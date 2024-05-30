«طرق دبي» تُطلقُ مبادرة «مدير الحسابات» لمتعامليها المميزين من الشركات والمؤسسات

المصدر: البيان

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أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مؤخراً مبادرة جديدة هي (مدير الحسابات) لمتعامليها المميزين من الشركات والمؤسسات، التي تتعامل مع مختلف مؤسسات وقطاعات الهيئة من خلال إدارة إسعاد المتعاملين.

وتهدف مبادرة (مدير الحسابات) إلى تعزيز جوانب إسعاد المتعاملين من الشركات والمؤسسات في مجتمع الأعمال المحلي لإمارة دبي، وذلك من خلال تسهيل وتسريع الخدمات المقدّمة إليهم. بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتنمية ولاء المتعاملين من خلال تقديم تجربة خدمة متميزة، والريادة في إسعاد المتعاملين وتقديم خدمات سلسة وشخصية واستباقية بناء على احتياجات المتعاملين.

وتفصيلاً، قالت مهيلة الزحمي، مدير إدارة إسعاد المتعاملين بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات في دبي: "تشكّلُ مبادرة (مدير الحسابات) خطوة مهمة في مواكبة توجهات الحكومة الرشيدة في تحسين جودة الحياة ورفاهية المجتمع في جميع القطاعات وعلى صعيد قطاع الأعمال، وتوفير تجربة مخصصة لهذه الفئة التي تعد أحد الركائز الاقتصادية لإمارة دبي".

دعم وتوجيه شخصي حول خدمات هيئة الطرق والمواصلات

وأضافت الزحمي: "تحظى الشركات والمؤسسات المنضمّة إلى مبادرة (مدير الحسابات) بالعديد من الفوائد الأساسية ومنها توفير مدير الحسابات للشركات لتقديم دعم وتوجيه شخصي حول خدمات هيئة الطرق والمواصلات. والمتابعة المباشرة لاحتياجات واقتراحات المتعاملين مع توفير الاستشارات من الخبراء والمتخصصين داخل الهيئة عن الحاجة. إلى جانب منح الأولوية من خلال المسار السريع في مراكز الخدمة لتقديم طلبات المتعاملين المميزين بسرعة وسهولة".

وأشارت الزحمي إلى أن المبادرة تسهل الوصول الحصري إلى باقة خدمات أعمال الهيئة، وهذه الميزة تمثل فرصة رائعة لمجتمع الأعمال من الشركات والمؤسسات المنضمّة إلى هذه المبادرة للعمل على تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب اطلاعهم على الفرص الاستثمارية من خلال هذه الاستشارات الوصول إلى خبراء الاستثمار في هيئة الطرق والمواصلات لمناقشة فرص النمو الخاصة بالشركة.

وتوفر هذه المبادرة خدمة الإجابة عن الاستفسارات ذات الجانب التشريعي والقانوني: ستتلقى الشركات والمؤسسات المنضمّة إلى المبادرة توفير الوصول للمعنيين للإجابة عن استفساراتهم المتعلقة بتشريعات ولوائح النقل التجاري، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على خدمة كبار الشخصيات في مراكز إسعاد المتعاملين ومراكز مزودي الخدمات التابعة لهيئة.

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