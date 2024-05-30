رئيس الدولة: العلاقات بين الدول العربية والصين تاريخية وثمة حرص مشترك على تنميتها وتوسيع آفاقها

المصدر: البيان

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أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عن سعادته بالمشاركة في الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي-الصيني في بكين بحضور فخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ وعدد من القادة العرب، مؤكداً سموه أن العلاقات بين الدول العربية والصين تاريخية وثمة حرص مشترك على تنميتها وتوسيع آفاقها.

وقال سموه في حسابه على منصة إكس "سعدت اليوم بالمشاركة في الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي-الصيني في بكين بحضور فخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ وعدد من القادة العرب. العلاقات بين الدول العربية والصين تاريخية وثمة حرص مشترك على تنميتها وتوسيع آفاقها، وسياسة دولة الإمارات تقوم على تعزيز أُطر العمل الدولي بما يحقق المصالح المشتركة ويلبي تطلعات شعوبنا نحو الرخاء والازدهار".

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