مشاركون: «منتدى الشباب» خطوة مهمة في تأهيل الإعلاميين

المصدر: دبي-رحاب حلاوة ومريم العلي

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أكد عدد من الشباب المشاركين في المنتدى الإعلامي العربي للشباب، أن هذا المنتدى سيساهم بشكل كبير في زيادة مساهماتهم في القطاع الإعلامي، وسيمكنهم من أن يكونوا رواداً إيجابيين للتغيير، معتبرينه خطوة مهمة في تأهيل الشباب الإعلاميين وزيادة مشاركتهم الفاعلة في المشهد، وذلك من خلال البرامج التدريبية والورش المتنوعة التي يوفرها المنتدى، كما أنه يمكن الشباب من تطوير مهاراتهم الإعلامية والفنية، مما سينعكس إيجاباً على إنتاجهم الإعلامي وقدرتهم على المساهمة في إحداث التغيير المنشود.

استراتيجيات مناسبة

ورأت شهد سلام، إعلامية من منصة الإمارات تحب العراق، أن المنتدى الإعلامي للشباب يُسهم في تحديد أولويات التطوير الإعلامي ورسم الاستراتيجيات المناسبة، وذلك من خلال حلقات النقاش التي يوفرها المنتدى وتستهدف فهم احتياجات الشباب والقضايا التي تشغل اهتمامهم، وبناءً على ذلك، يتم وضع خطط عمل لتعزيز المحتوى الإعلامي الموجه للشباب على مختلف المنصات.

دور محوري

وقالت الإعلامية إيمان بن رميلة، إن المنتدى يعد منصة حيوية لمناقشة التحديات والفرص المرتبطة بتطوير المحتوى الإعلامي الموجه للشباب، فمن خلال هذه المنصة، يجتمع صناع القرار في القطاعات الإعلامية والحكومية مع نخبة من الشباب المبدعين والرواد لتبادل الأفكار والخبرات.

وأشارت إلى أن المنتدى يلعب دوراً محورياً في تحديد احتياجات الشباب وتطلعاتهم فيما يتعلق بالمحتوى الإعلامي، فالشباب المشاركون يعرفون بوضوح الأنماط والمحتوى التي تستهويهم وتلك التي تفتقر إليها الساحة الإعلامية، بما في ذلك الحاجة إلى إبراز قصص نجاح الشباب الرواد والتجارب الملهمة في مجالات الابتكار وريادة الأعمال.

فرصة ثمينة

واعتبرت الإعلامية نوف عبد الله، أن هذا المنتدى أتاح للشباب الإعلاميين فرصة ثمينة للتواصل المباشر مع الخبراء والاستفادة من خبراتهم، مما سيُسهم في تعزيز مهاراتهم وتطوير قدراتهم المهنية. وأشارت إلى أهمية هذا التجمع في إرساء قواعد التكامل بين الشباب والخبراء الإعلاميين، وتعزيز التواصل بينهم لدفع عجلة التنمية في القطاع الإعلامي، مؤكدة بأنه سيسهم في انتقال الخبرات والمهارات إلى الأجيال الصاعدة من الإعلاميين، مما يُعزز مساهمة الشباب في هذا القطاع الحيوي.

تجارب علمية

وأكد الإعلامي عبد الرحمن موسى من سلطنة عمان أن منتدى الإعلام العربي للشباب قد ساهم في تسليط الضوء على التجارب العملية حيث يمكن للحضور والمشاركين الاستفادة من هذه التجارب بشكل كبير وذلك بفضل تواجد الإعلاميين من جميع أنحاء الوطن العربي بهدف تبادل الخبرات والمهارات في مختلف وسائل الإعلام، الحديثة أو القديمة، الرقمية و الورقية.

وأضاف يوفر المنتدى فرصة للشباب لاكتساب الخبرات الإعلامية من مختلف الجهات والأفراد في مجال الإعلام، كما أكد على فعاليته في تعزيز التواصل والتعارف بين الشخصيات الإعلامية و أضاف يعتبر هذا المنتدى فرصة لنقل الفائدة واكتساب الخبرة من مختلف الأفراد المعروفين والجهات القوية في قطاع الإعلام، حيث يتميز بورش عمل وجلسات حوارية تقدمها شخصيات مؤثرة.

محتوى إيجابي

وأشار صانع المحتوى المغربي عبدالنور سامي إلى أهمية دور المنتدى الإعلامي للشباب، حيث يتيح لهم الفرص بمشاركة قصص نجاحهم في مختلف المجالات وأضاف أن المنتدى يعد فرصة لصناعة محتوى إيجابي ملهم عبر تغطية إنجازات الشركات الرائدة في العالم العربي وصناع المحتوى والإعلاميين الموهوبين، وأوضح أن جميع الأفراد المهتمين في المجال الإعلامي قادرين على الاستفادة من خلال مقابلة الأسماء البارزة التي حضرت قمة الإعلام العربي.

مهارات الشباب

وأكد الدكتور السيد بخيت، رئيس قسم الاتصال الجماهيري بجامعة زايد، على أهمية الورش التي يقدمها المنتدى في تحسين مهارات الشباب وتعزيز جودة المحتوى في الرسالة الإعلامية الرقمية الحديثة، وأوضح أن هذه الورش تركز على مواضيع متنوعة ومتطورة تشمل الذكاء الاصطناعي، مهارات الشباب، ريادة الأعمال، وصناعة المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي. وأشار إلى أنها تساهم أيضاً في تعزيز دور الشباب وتنميتهم من خلال اكتساب خبرات متنوعة وتكوين علاقات واتصالات إعلامية مفيدة لمسيرتهم في هذا المجال، كما أكد أن هذه الفرص قادرة على دعم وتطوير مهارات الشباب، خصوصاً عبر استخدام تكنولوجيا متقدمة وأفكار جديدة تسهل العملية الإعلامية ونقل الرسالة عبر مختلف الوسائل الإعلامية.

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