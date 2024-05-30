رئيس «ديزني» في الشرق الأوسط: قطاع الإعلام والترفيه يشهد نمواً ضخماً عالمياً

المصدر: دبي - البيان

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أكد رئيس ديزني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تميم فارس، أن قطاع الإعلام والترفيه يشهد نمواً ضخماً على مستوى العالم، مؤكداً تفاؤله تجاه ما تقدمه المنطقة في هذا القطاع الواعد، وذلك خلال جلسة حاورته خلالها الإعلامية هبة حيدري من قناة المشهد.

وأشار فارس إلى النمو الملحوظ الذي حققته منصة ديزني بلاس خلال العامين الماضيين منذ تأسيسها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتاً إلى أن المنطقة تضم ما يقارب 500 مليون نسمة، لذلك حرصت ديزني على إطلاق خدمتها بصورة تتناغم مع عادات وتقاليد وأخلاقيات الجمهور في المنطقة، موضحاً أن هدف ديزني كشركة إنتاج عالمية، منذ تأسيسها قبل 100 عام، كان ولا يزال تقديم محتوى ترفيهي للعالم، مستوحى من الروايات العالمية التي ارتبطت بعقول الكبار والصغار.

وأكد فارس اهتمام ديزني بالمحتوى العربي وفقاً لمعايير تلائم العادات والتقاليد العربية بلمسة مسلية، خاصة أن الأعمال العربية يزداد مستوى تحسنها وأن اللغة العربية تعد أغنى لغات العالم بمفرداتها الثرية. وحول تفضيلات الجمهور تجاه المحتوى في المنطقة، قال فارس: «من الصعب تحديد توجه معين في المنطقة العربية، في ظل الاختلاف المتباين بين بلدان الشرق الأوسط».

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