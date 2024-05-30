أحمد حلمي: النصوص الجيدة طريق السينما والدراما العربية إلى العالمية

المصدر: دبي - البيان

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تضمّن اليوم الختامي لمنتدى الإعلام العربي 2024، أمس، جلسة بعنوان «النجومية بين الفن والسوشيال ميديا»، استضافت الفنان المصري أحمد حلمي، وحاوره الإعلامي علي العلياني، بحضور جمع من الإعلاميين العرب.

وتحدث حلمي خلال الجلسة عن أهمية وصول الفن العربي بمختلف قطاعاته إلى العالمية، مشيراً إلى أن النصوص السينمائية الجيدة هي الطريق السهل لوصول الأفلام والدراما العربية إلى العالمية من خلال شاشات السينما أو من خلال المنصات الرقمية التي أصبحت ساحة جيدة لعرض أي إنتاج فني بأكثر من لغة.

وأضاف أن «الفنان يضطلع بدور مهم في تغيير واقع معاناة الإنسان والشعوب، وفي ظل ما نراه من معاناة وفقر في مناطق عديدة في العالم فإن الجمهور بحاجة إلى ابتسامة تزيل همومه»، مشيراً إلى أنه ليس من المفترض وجود أي محاذير أو قيود فيما يتعلق بالعمل الكوميدي، غير أنه يتعين التزام الحذر عند تقديم أي أعمال تتعلق بالمواضيع ذات الطبيعة الاجتماعية الحساسة.

وحول علاقة الفن بوسائل التواصل الاجتماعي، قال الفنان أحمد حلمي إن ظهور منصات التواصل الاجتماعي وارتفاع عدد مستخدميها، رفع بشكل كبير أعداد مشاهدي الفن الرقمي، وسهّل ذلك إلى حد كبير كون كلّ عشاق الفن تقريباً يملكون هواتف ذكية تتصل بالإنترنت بشكل مستمر.

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