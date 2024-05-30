سعود بن صقر يبحث وسفير إيران علاقات التعاون

المصدر: رأس الخيمة - وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، رضا عامري، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالسفير، وبحث معه سبل تعزيز علاقات التعاون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وعدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه عبر رضا عامري عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة، وحسن الاستقبال، مشيداً بالعلاقات التي تربط البلدين.

ركيزة أساسية

من جهة أخرى أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي أن تبني رؤية اقتصادية شاملة ومتكاملة يمثل فيها القطاع الصناعي دوراً مهماً في تعزيز ازدهار ورخاء الإمارة يعد ركيزة أساسية في استراتيجية رأس الخيمة الرامية إلى ضمان مستقبل مشرق، ومستدام للأجيال القادمة.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه مصنع «شوبا للصناعات النموذجية» لتصنيع واجهات الألمنيوم، إحدى شركات مجموعة شوبا، والذي تم إنشاؤه على مساحة نحو 250 ألف متر مربع، في منطقة الحمرا الصناعية التابعة لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز).

تكامل اقتصادي

وأشاد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بما حققته الإمارة من تكامل وتناغم اقتصادي بين مختلف قطاعاتها الحيوية، بالتوازي مع ما تشهده من تنمية شاملة عزز من حضورها ومكانتها كوجهة داعمة لنمو وازدهار الأعمال، وفقاً لأعلى المعايير العالمية، التي تراعي قضايا الاستدامة البيئية والاجتماعية والصحية.

وقال سموه: «تعد الصناعة محركاً رئيسياً في تحفيز النمو الاقتصادي، وتنسجم رؤيتنا لهذا القطاع مع الاستراتيجية الوطنية في تسريع التقدم الصناعي، وتبني التقنية المتقدمة والحلول المبتكرة، وتعزيز دوره في التنافسية العالمية من أجل دعم اقتصادنا المحلي والوطني».

وأضاف سموه: «نولي أهمية لدعم التنمية الصناعية، وزيادة حجم مساهمتها في اقتصادنا، إيماناً منا بما نملكه من مقومات نجاح لهذا القطاع من توافر الكفاءات الوطنية والبنية التحتية المتقدمة، والفرص السانحة لنمو وازدهار الأعمال، والتي تشكل دافعاً قوياً للشركات الإقليمية والعالمية لتعزيز وجودها في الإمارة، والاستفادة من تلك المقومات لتوسيع أعمالها في المنطقة، والوصول إلى مختلف الأسواق العالمية الواعدة».

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