رئيس الدولة ونائباه ينعون سعيد العتيبة

المصدر: دبي - البيان

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أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، عن تعازيهم في وفاة المرحوم بإذن الله سعيد بن أحمد بن خلف العتيبة الذي وافته المنية أمس، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأكد سموهم أن الراحل كان من الرعيل الأول الذي عمل مع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، بتفان وإخلاص، وجزءاً من البناء والتأسيس الاقتصادي في الدولة، وذاكرة حيّة للعاصمة أبوظبي، وشاهداً على مراحل بناء الدولة، ومساهماً في نهضتها على مدى عقود.

إخلاص وتفان

ودوّن صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، على حسابه في منصة «إكس» أمس، تعزية جاء فيها: «رحم الله سعيد بن أحمد بن خلف العتيبة وأسكنه فسيح جناته. من الرعيل الأول الذي عمل مع الشيخ زايد، رحمه الله، بإخلاص وتفان. خالص التعازي لأبنائه والعائلة الكريمة».

ذاكرة حية

كما دوّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على حسابه في منصة «إكس»: «رحم الله سعيد بن أحمد العتيبة وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله الصبر والسلوان.. كان جزءاً من البناء والتأسيس الاقتصادي في الدولة.. وذاكرة حيّة للعاصمة.. وأحد الروّاد الأوائل مع المؤسس طيب الله ثراه».

مواساة

وكتب سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، على حساب سموه في منصة «إكس»: «رحم الله سعيد بن أحمد العتيبة.. رافق المغفور له الشيخ زايد وكان شاهداً على مراحل بناء الدولة، ومساهماً في نهضتها على مدى عقود.. خالص التعازي إلى أسرته وذويه، وأدعو الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».

وأعرب سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي عن تعازيه ومواساته بوفاة المغفور له، بإذن الله، سعيد بن أحمد العتيبة، مؤكداً سموه أن الفقيد كان أحد رجالات الدولة الأوائل ممن رافقوا المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، في رحلة البناء والنهضة والتنمية.

ونشر سموه على حسابه في منصة «إكس» تدوينة قال فيها: «برحيل سعيد بن أحمد العتيبة تفقد أبوظبي والإمارات، أحد رجال الدولة الأوائل ممن رافقوا الوالد الشيخ زايد، رحمه الله، في رحلة البناء والنهضة والتنمية، نعزي أنفسنا وأسرة الفقيد راجين المولى عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون».

وقال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي على حسابه في منصة «إكس»: «خالص التعازي في وفاة سعيد بن أحمد العتيبة، أحد رجالات الرعيل الأول الذي قدموا الكثير في خدمة وطنهم بتفاني وإخلاص.. نعزي أسرة الفقيد وأبنائه، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

ونعى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، المغفور له بإذن الله سعيد بن أحمد العتيبة، الذي وافته المنية أمس، مقدماً تعازيه إلى أسرة وذوي الفقيد وسائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته.

وقال سموه في تدوينة على حساب سموه في منصة «إكس»: «رحم الله سعيد بن أحمد العتيبة، وأسكنه فسيح جناته. خالص التعازي والمواساة إلى أسرة وذوي الفقيد، ونسأل المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».

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