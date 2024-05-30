«دي بي ورلد الخيرية» تستهدف التوازن بين الإغاثة والاستدامة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مؤسسة دي بي ورلد الخيرية، الذراع الخيرية لمجموعة موانئ دبي العالمية، تكثيف تعاونها الإقليمي والدولي لتحقيق التوازن بين جهود الإغاثة على الأمد القصير، والاستدامة على المدى الطويل في حقل العمل الإنساني.

وقالت لطيفة القمزي، المديرة العامة لمؤسسة دي بي ورلد الخيرية: «هناك حاجة إلى توفير جهود إغاثة قصيرة المدى، مع تقديم مبادرات استدامة على المدى الطويل أيضاً، لأن كليهما ضرورة، ويجب النظر إليهما أنهما جانبان متكاملان، لا أولويتين متنافستين».

جهود إغاثة

وكانت القمزي تتحدث في اليوم الثاني لقمة الإعلام في جلسة تحت عنوان «إحداث التوازن: جهود الإغاثة الإنسانية على المدى القصير وضمان الاستدامة على المدى الطويل في رحلة موانئ دبي العالمية».

وقالت القمزي: «أفضل طريقة لمواجهة هذا التحدي تتمثل في تطوير استراتيجيات شاملة تلبي الاحتياجات الفورية، مثل إمدادات الطوارئ كالغذاء والمياه والمساعدات الطبية والمأوى، وبناء القدرات على المدى الطويل».

ودعت الشركاء الإعلاميين في وسائط الإعلام العربية، إلى المساعدة على تعزيز هذا العمل الجماعي وإحداث تأثير أكثر أهمية وإيجابية على أرض الواقع.

تغيير إيجابي

وقالت: «يؤدي شركاؤنا الإعلاميون دوراً جوهرياً في هذا التعاون، وبمشاركة تأثير مشروعاتنا وتعميم أفضل الممارسات، يمكن لوسائط الإعلام أن تلهم الآخرين الإسهام في إحداث التغيير الإيجابي ودعم المجتمعات التي تشتد فيها الحاجة للمساعدة»، ويتيح التعامل مع وسائط الإعلام لمؤسسة دي بي ورلد الخيرية الاستفادة من الخبرات والموارد بشكل أكثر جدوى، والوصول إلى جمهور أوسع وتوليد دعم أكبر للجهود التعاونية لمواجهة التحديات الإنسانية والبيئية.

وأضافت القمزي: منذ إطلاقها قبل أكثر من عام، أسهمت مؤسستنا في العديد من المشروعات الخيرية الكبرى، ومن ذلك التبرع بأكثر من 2.7 مليون دولار لحملة مليار وجبة في دولة الإمارات.

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