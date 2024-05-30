الإمارات تشارك في اجتماعين دولي وعربي لبحث التحديات الصحية

المصدر: دبي - البيان

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شاركت دولة الإمارات، في اجتماع جمعية الصحة العالمية الـ77، واجتماع الدورة العادية الـ 60 لمجلس وزراء الصحة العرب، اللذين عقدا في مدينة جنيف بسويسرا.

وناقش اجتماع جمعية الصحة العالمية، الذي عقد 27 مايو الجاري، بحضور الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، التحديات الصحية العالمية وتبادل الخبرات بين الدول، لتعزيز النظم الصحية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واستعرض الاجتماع 4 ركائز أساسية في هذا الإطار، وهي استفادة مليار شخص آخر من التغطية الصحية الشاملة، وحماية مليار شخص آخرين من الطوارئ الصحية على نحو أفضل، إضافة إلى تمتع مليار ثالث بمزيد من الصحة والعافية وتعزيز كفاءة المنظمة وفاعليتها في مجال تقديم دعم أفضل لدول العالم.

وتعد هذه الاجتماعات من أبرز الفعاليات الصحية العالمية، إذ تجمع وزراء الصحة والخبراء والمختصين من جميع أنحاء العالم، لمناقشة أهم القضايا الصحية ووضع استراتيجيات فعالة لمواجهتها.

وأكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، الذي ترأس وفد الدولة في الاجتماعات، أن المشاركة في الاجتماع تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة الحكيمة للدولة، بتعزيز مكانة الإمارات في المحافل الصحية الإقليمية والعالمية، عبر دعم المبادرات الصحية العالمية، والإسهام في تطوير حلول مبتكرة للرعاية الصحية وفي صياغة السياسات الصحية العالمية.

وثمن معاليه، الدور المحوري الذي تقوم به جمعية الصحة العالمية، من خلال تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء، وتضافر الجهود المشتركة في مواجهة التحديات لتحسين أداء النظم الصحية، واتباع أفضل السبل للتعاون ضمن أجندة صحية موحدة في إطار أهداف التنمية المستدامة 2030. وخلال مشاركته في الدورة العادية الـ60 لمجلس وزراء الصحة العرب الذي عقد بمقر بعثة جامعة الدول العربية في جنيف، أكد معالي عبد الرحمن العويس، حرص دولة الإمارات على دعم مبادرات العمل العربية، تماشياً مع توجهات القيادة الحكيمة الرامية إلى تعزيز التنسيق في المواقف وترسيخ أواصر التعاون المشترك وتبادل الخبرات، بما يسهم في تعزيز صحة المجتمعات العربية. وأعرب معاليه عن ثقته في أن القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس، ستعزز التنسيق المشترك والتعاون الفعال بين الدول الأعضاء في الملفات الصحية ذات الأولوية، وتدعم العمل على تطبيق التغطية الصحية الشاملة، بما يرفع مستوى وكفاءة الرعاية الصحية في الدول العربية لتحسين صحة الأفراد وجودة حياتهم.

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