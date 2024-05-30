حمدان بن محمد: تهانينا لملك المغرب بانطلاق «جيتكس أفريقيا»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، العاهل المغربي الملك محمد السادس، بانطلاق «جيتكس أفريقيا» بالمغرب، في عامه الثاني، بالتعاون مع «جيتكس دبي».

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي «X»: «تهانينا للملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، بانطلاق جيتكس أفريقيا بالمغرب في عامه الثاني، والذي تضاعف حجمه، ليكون أكبر معرض تقني في القارة الأفريقية، بمشاركة أكثر من 1400 شركة متخصصة من 130 دولة، وذلك بالتعاون مع جيتكس دبي». وأضاف سموه: «القارة الأفريقية تحمل إمكانات تقنية هائلة ومستقبلاً واعداً.. والمملكة المغربية تقود هذا الحراك التقني الأفريقي، كل التوفيق لهم.. وتعاوننا معهم سيبقى ركناً أساسياً في علاقتنا الأخوية مع الأشقاء».

واجهة عالمية

وانطلقت، أمس، بمدينة مراكش المغربية، أعمال الدورة الثانية من «جيتكس أفريقيا» لعام 2024، خلال الفترة الممتدة بين 29 و31 مايو الجاري، بمشاركة أكثر من 1500 عارض يمثلون أكثر من 130 بلداً. ويعتبر المعرض واجهة عالمية للتكنولوجيا والابتكار والشبكات، وفرصة مناسبة للمشاركين، لتبادل المعارف والأفكار والخبرات حول 3 محاور رئيسة، تتمثل في «بناء أفريقيا رقمية موحدة»، و«الترابط»، و«المدن الرقمية».

وأعلنت «دبي الرقمية» مؤخراً، عن مشاركتها في المعرض، حيث تنظم «جناح دبي» في هذا الحدث، الذي يضم إضافة إلى «دبي الرقمية»، عدداً من الجهات الرائدة في التحول الرقمي، هي: شرطة دبي، وبلدية دبي، وهيئة مياه وكهرباء دبي، ودبي للاقتصاد والسياحة، والدفاع المدني بدبي، وجمارك دبي، ومؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، وموانئ دبي العالمية.

ويشهد الجناح عرض مجموعة من أهم مشروعات ومبادرات دبي في مجال التحول الرقمي، ورسم ملامح المستقبل في هذا المجال الواعد، باعتبارها بوابة للريادة والتميز في هذا المجال.

وقال حمد عبيد المنصوري، مدير عام «دبي الرقمية»: «نرى في مثل هذه الفعاليات الدولية، منصة مهمة للمشاركة والحضور، وتأتي مشاركتنا في «جيتكس أفريقيا»، ترجمة عملية لرؤية القيادة الرشيدة في الإمارات، التي تأخذ بعين الاعتبار دعم جهود الدول الصديقة في القارة الأفريقية، الرامية إلى تعزيز دور الابتكار والتكنولوجيا الحديثة في تحقيق نهضة اقتصادية شاملة ومستدامة». وأضاف: «تتيح هذه المشاركة لنا التعرف إلى الفرص المتاحة في مجال التحول الرقمي في أفريقيا، ومناقشة آفاق التعاون والتنسيق والاستثمار في هذا المجال، بين دولة الإمارات والدول الأخرى المشاركة في الحدث».

تقنيات وابتكارات

وتستعرض مدينة دبي للإنترنت، أفضل التقنيات والابتكارات التكنولوجية لشركات أفريقية قائمة ضمن بيئتها للأعمال، وذلك في معرض «جيتكس أفريقيا». وفي ظل التطور الملحوظ الذي تشهده تطبيقات الذكاء الاصطناعي، للارتقاء بكافة جوانب العمل والحياة، ستسلط مدينة دبي للإنترنت الضوء على دورها البارز في دعم رؤى دبي ودولة الإمارات، والتي من بينها أجندة دبي الاقتصادية «D33»، وخطة دبي السنوية لتسريع تبني استخدامات الذكاء الاصطناعي، التي تم إطلاقها مؤخراً.

وانطلاقاً من دورها المحوري في دفع مسيرة القطاع الرقمي المزدهر في دبي، لطالما حرصت مدينة دبي للإنترنت، على دعم جهود التنويع الاقتصادي على مستوى المنطقة، وتعزيز اقتصادها القائم على المعرفة على مدى 25 عاماً، عبر استقطاب نخبة من أبرز المستثمرين والمبتكرين في القطاع، لتحفيز الإبداع على المستوى المحلي. وتؤكد مدينة دبي للإنترنت، من خلال مشاركتها في معرض «جيتكس أفريقيا»، كشريك تسريع الأعمال، التزامها بتعزيز التعاون والابتكار على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لمواصلة تحقيق النتائج ذات الأثر العالمي الملحوظ.

وتأتي مشاركة مدينة دبي للإنترنت في معرض «جيتكس أفريقيا»، بعد مشاركتها كشريك الابتكار في معرض «جيتكس غلوبال»، الذي تم تنظيمه في دبي أكتوبر 2023. وقد بادرت إلى إبرام العديد من الشراكات الاستراتيجية، لتعزيز منظومتها الإقليمية للشركات الناشئة، ودعم قطاع التكنولوجيا العالمي، بما في ذلك مؤسسة «ريادة الأعمال الألمانية»، والوكالة الوطنية الكورية لترويج تكنولوجيا المعلومات. وسيكون الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية والتنقل وتقنية «البلوك تشين» المبتكرة، من المواضيع المستجدة التي سيجري التطرق إليها في معرض «جيتكس أفريقيا».

وستلقي مدينة دبي للإنترنت، على هامش معرض «جيتكس أفريقيا»، الضوء على أحدث الابتكارات والمواهب القائمة ضمن بيئة أعمالها الرائدة، والتي تضم أبرز شركات التكنولوجيا العالمية، مثل «غوغل»، و«مايكروسوفت»، و«فيزا»، و«ماستركارد».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز