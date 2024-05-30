وزارة العدل تحصد جائزة مسار المبدعين الحكوميين ضمن هاكاثون الإمارات 2024

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، أن فوز الوزارة بجائزة مسار المبدعين الحكوميين ضمن النسخة السابعة من هاكاثون الإمارات 2024، تتويج للجهود المستمرة نحو تحسين العمليات والخدمات القضائية، وتعزيز لمكانة الإمارات كمركز عالمي للابتكار والتميز. وشدد معاليه على مواصلة العمل بروح الفريق ودعم المبادرات التي تساهم في تحقيق رؤية الإمارات 2031، وتعزيز تنافسية الدولة على الصعيد العالمي.

وأشاد معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، بالفوز والجهود المبذولة من قبل فرق العمل لتحقيق هذا النجاح، مؤكداً معاليه أن هذا التكريم يعكس التزام الوزارة بتبني أفضل الممارسات الابتكارية وتطبيقها في مختلف جوانب العمل القضائي، بما يعزز تطوير المنظومة القضائية الاتحادية.

وشاركت الوزارة في هاكاثون الإمارات 2024 بمشروع «مشورة» وهو عبارة عن مساعد قانوني افتراضي يهدف إلى تقديم خدمات قانونية مبتكرة تلبي احتياجات وتوقعات المواطنين والمقيمين، مما يسهم في تحسين جودة الحياة في الدولة.

وفاز المشروع ضمن فئة مسار المبدعين وهو مسار مخصص لموظفي الحكومة ممن لديهم أفكار تدعم تصفير البيروقراطية الحكومية. وكانت وزارة العدل أطلقت العديد من المبادرات التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات القانونية وتعزيز الشفافية والكفاءة، ممثلة في نظام الوكالات الرقمية في خدمات كاتب العدل الإلكتروني، الذي حاز على جائزة أفضل ابتكار في تسهيل إجراءات الخدمات الحكومية ضمن جوائز «الإمارات تبتكر 2024». وشهدت النسخة السابعة من هاكاثون الإمارات 2024، مشاركة 2.629 مشاركاً، موزعين على 269 فريقاً فيها.

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