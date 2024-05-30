«الخارجية» تطلق أول بعثة ذكية في العالم

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت وزارة الخارجية عن إطلاق أول بعثة ذكية في العالم مقرها سيئول، والتي تهدف إلى تقديم الخدمات القنصلية كافة على مدار الساعة، من خلال أحدث التقنيات بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.

ويأتي إطلاق البعثة خلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى جمهورية كوريا بهدف تعزيز التعاون بين الدولتين في مختلف المجالات. حضر إطلاق البعثة الذكية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وهونغ سوك- سفير ونائب الوزير لشؤون الدبلوماسية العامة في وزارة خارجية كوريا، وخالد عبدالله بالهول، وكيل وزارة الخارجية، وفيصل لطفي، وكيل الوزارة المساعد للشؤون القنصلية، وعبدالله سيف النعيمي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كوريا.

وتعد البعثة الذكية لدولة الإمارات في كوريا الأولى من نوعها في العالم، ضمن مشروع تم تنفيذه تماشياً مع «استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي» و«استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية»، حيث يهدف هذا المشروع إلى تقديم الخدمات القنصلية باستخدام أحدث التقنيات والذكاء الاصطناعي والحلول المتطورة التي تهدف إلى تصفير البيروقراطية وزيادة نسبة رضا المتعاملين.

وبهدف التكامل مع الجهات الحكومية، تم التعاون مع وزارة الداخلية والربط مع الأنظمة الداعمة لتشغيل وإدارة الخدمات المقدمة في البعثة، والعمل مع الشركات الوطنية لتوفير وتسخير أحدث التقنيات المستخدمة في الذكاء الاصطناعي .

مقرها سيئول وتهدف إلى تقديم الخدمات القنصلية كافة على مدار الساعة باستخدام أحدث التقنيات

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