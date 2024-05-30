حديقة الذكاء الاصطناعي توظف التقنيات بشكل إبداعي

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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لفتت منصة «حديقة الذكاء الاصطناعي» أنظار الحضور بما قدمته من تجارب فنية وتفاعلية متميزة، حيث استطاعت هذه المنصة أن توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل إبداعي، لتقدم للزوار ثلاثة عروض رئيسة تجمع بين الفن والتكنولوجيا، والتفاعل مع الشخصيات الإعلامية البارزة الراحلة، عبر نماذج ذكاء اصطناعي فائقة الواقعية. ودعت التجربة الأولى الزوار إلى رؤية شخصيات إعلامية معروفة متوفاة كأنها حية أمامهم، تلقي التحية وتدعوهم إلى الحوار، ويتمكن الزائرون من توجيه الأسئلة إلى هذه الشخصية الافتراضية، ويقوم نموذج الذكاء الاصطناعي بالرد بطريقة حوارية طبيعية، متفاعلة مع الأسئلة، وتم تزويد العرض معلومات غنية عن سيرة الشخصية وآرائها وتحليلاتها للواقع الإعلامي، ما يجعل الحوار شديد الواقعية، وما يميز هذه التجربة قدرتها على إشراك الزوار بشكل عميق، فينسى المرء أنه يتفاعل مع نموذج افتراضي، ليشعر كأنه يتحدث مع الشخصية الإعلامية نفسها.

وتحاكي التجربة الثانية أسلوباً جديداً من الرسم بدلاً من استخدام الأقلام والألوان التقليدية، ويمكن للزوار استخدام الذكاء الاصطناعي المتطور لإنشاء لوحات فنية ديناميكية وفريدة من نوعها، عبر شاشات تفاعلية كبيرة تعرض نماذج فنية تم إنشاؤها بوساطة الذكاء الاصطناعي. وقدمت التجربة الثالثة استوديو مزوداً بتقنيات الذكاء الاصطناعي ويتيح للزوار تجربة فريدة وشخصية، بتصوير أنفسهم بطرائق مبتكرة وباستخدام هذه التقنيات المتطورة، وفي هذا الاستوديو، يتم تزويد الزوار بأدوات متطورة لتعديل الصور الخاصة بهم، باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وقالت شيماء السويدي مديرة «براند دبي»، عضو اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي: حرص براند دبي هذا العام على تقديم فعاليات إبداعية في قمة الإعلام العربي 2024 والتي تعكس ضمن مختلف المشاريع المنضوية تحت مظلتها مدى التركيز على مستقبل صناعة الإعلام، وذلك من خلال تطبيقات إبداعية متنوعة لتقنيات الذكاء الاصطناعي ذات العلاقة بقطاع الإعلام بمختلف مساراته، وذلك من خلال إقامة»حديقة الذكاء الاصطناعي«كأحد الفعاليات المهمة المصاحبة للجلسات الحوارية وورش العمل العديدة التي ضمتها أجندة الحدث هذا العام».

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