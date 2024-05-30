عمر العلماء: الإعلام الإماراتي قادر على مواكبة ثورة الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - وام

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أكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ضرورة وضع تشريعات فعالة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي وزيادة الوعي حوله في قطاع الإعلام.

وقال معاليه في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» أمس على هامش أعمال اليوم الثاني من النسخة الـ22 من منتدى الإعلام العربي، إن الإعلام الإماراتي والإعلام العربي ككل قادر على النمو في ظل هذه التطورات وعلى مواكبة ثورة الذكاء الاصطناعي، معرباً عن تطلعه إلى أن يقود الإعلام الإماراتي تحول هذا المشهد.

وأضاف أن الذكاء الاصطناعي يلعب دوراً فعالاً في القطاع الإعلامي، موضحاً أن الإعلام سيشهد في المرحلة المقبلة استخدامات مختلفة من هذه التقنيات التي تساعد على تطوير المحتوى والطروحات، كما سيسهم هذا التطور في توفير أساليب عديدة للجمهور المتلقي تغطي الاهتمامات كافة التي بدورها ستؤدي إلى الوصول إلى شريحة أكبر من المستهلكين الإعلاميين وزيادة تفاعل الجمهور مع المحتوى.

وأكد معاليه الأهمية التي يحظى بها قطاع الإعلام في المجتمعات كعامل رئيسي لرفع مستوى الوعي حول التطورات التي تحصل على الأصعدة كافة، وقال إن دخول تقنيات الذكاء الاصطناعي في المشهد الإعلامي كداعم للمحتوى المطروح في المؤسسات الإعلامية يخلق فرصاً نوعية تزيد من الإمكانيات والقدرات، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي يأخذ المنصات الإعلامية والإعلاميين ككل إلى المستقبل.

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