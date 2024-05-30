رئيس الدولة يلتقي الرئيس الكوري في ختام زيارته الرسمية

المصدر: سيئول - وام

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التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، يون سيوك يول، رئيس جمهورية كوريا الصديقة، والسيدة الأولى كيم كيون هي، ترافقه سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة لشؤون المشاريع الوطنية، وذلك في ختام زيارة الدولة التي قام بها سموه إلى كوريا.

وتبادل سموه والرئيس الكوري، الأحاديث الودية المعبرة عن عمق علاقات البلدين، معبرين عن ارتياحهما للنتائج المهمة التي خرجت بها الزيارة فيما يتعلق بمستقبل العلاقات الثنائية.

وعبر صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره للرئيس الكوري على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما سموه والوفد المرافق خلال الزيارة، متمنياً لجمهورية كوريا وشعبها الصديق المزيد من النماء والازدهار.

وغادر سموه، أمس، سيئول في ختام زيارة دولة قام بها إلى جمهورية كوريا الصديقة استغرقت يومين. رافق سموه خلال الزيارة وفد ضم كلاً من: سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي علي بن حماد الشامسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، ومعالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي، وجاسم محمد بو عتابة، رئيس دائرة المالية في أبوظبي، ومعالي محمد علي محمد الشرفاء الحمادي، رئيس دائرة البلديات والنقل عضو المجلس التنفيذي، ومعالي فيصل البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، واللواء الركن مسلم الراشدي، مدير مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وعدد من المسؤولين.

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