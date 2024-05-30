محمد بن زايد: العلاقات الإماراتية الكورية تشهد أقوى مراحل ازدهارها

المصدر: سيئول - وام

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التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، لي ميونغ باك رئيس جمهورية كوريا السابق وذلك خلال زيارة دولة يقوم بها سموه إلى كوريا، مؤكداً سموه أن العلاقات الإماراتية الكورية تشهد أقوى مراحل ازدهارها.

وتبادل سموه والرئيس الكوري السابق خلال اللقاء الأحاديث الودية، معرباً سموه عن سعادته برؤية فخامة لي ميونغ باك متمنياً له دوام الصحة والعمر المديد.

واستذكر الجانبان زياراتهما السابقة على مدى سنوات سواء إلى جمهورية كوريا أم إلى دولة الإمارات والعمل معاً على بناء جسور قوية للتعاون بين البلدين، مشيرين إلى ما أثمر عنه هذا التعاون من تطور نوعي كبير في العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وكوريا والتي ارتقت إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية» وتجسدت في أحد أهم مشاريع التعاون بين البلدين وهو «المشروع النووي السلمي» الذي بدأ خلال رئاسة لي ميونغ باك.

وقال سموه: «إن العلاقات الإماراتية - الكورية تشهد أقوى مراحل ازدهارها ودوركم رئيسي فيما حققته وهذا ما سنظل نذكره دائماً». من جانبه أعرب الرئيس السابق عن بالغ سعادته بلقاء صاحب السمو رئيس الدولة واعتزازه بالعمل معه خلال المرحلة السابقة على تعزيز علاقات البلدين وازدهارها على جميع المستويات.

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