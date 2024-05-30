«الصندوق الأسود» يفتح أسراره أمام الحضور

المصدر: دبي - البيان

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استضافت الجلسة التي نظمت على هامش «منتدى الإعلام العربي» في دورته الـ22 تحت عنوان «الصندوق الأسود: تجربة عربية»، الإعلامي الكويتي عمار تقي، مقدم برنامج «الصندوق الأسود»، وحاوره الإعلامي محمد قيس من قناة ومنصة المشهد، حيث ناقشت الجلسة فكرة انطلاق البرنامج والهدف منه، والتي تتمثل بحسب مقدمه في توثيق الأحداث التاريخية بصورة شفافة من خلال استضافة نخبة من الشخصيات الذين عاصروا أبرز الأحداث السياسية، والاقتصادية، والرياضية، المهمة التي مرت بها الكويت والمنطقة العربية بشكل عام.

في بداية الجلسة، أشاد ضيف الجلسة بمنتدى الإعلام العربي في نسخته الـ22، مؤكداً أن الحدث يمثل منصة مهمة للتواصل والتغيير والتطوير في المشهد الإعلامي على مستوى المنطقة العربية. وحول برنامجه، أوضح أن فكرة «الصندوق الأسود» انطلقت من دولة الكويت ليتطور البرنامج لاستضافة شخصيات بارزة من مختلف الدول العربية، وكان الجانب الأكبر منهم من مصر، خصوصاً ممن لديهم إسهامات في تاريخ السياسة والرياضة والاجتماع وغيرها من المجالات.

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