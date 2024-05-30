سياسات وتشريعات جديدة لدعم صناع المحتوى

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

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أكد محمد سعيد الشحي أمين عام مجلس الإمارات للإعلام خلال لقائه على هامش القمة العربية للإعلام أن المجلس يعكف حالياً على وضع سياسات وتشريعات داعمة ومرنة تواكب متغيرات المستقبل، وتحفظ حقوق صناع المحتوى في المقام الأول وتسهل عمل صناعة المحتوى في دولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف توفير بيئة محفزة وجاذبة للإعلام والإعلاميين في الدولة.

وقال إن قانون تنظيم الإعلام الذي تم إصداره العام الجاري يتحلى بالمرونة ويسمح بمواكبة المتغيرات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن المجلس يسعى إلى استقطاب صناع الإعلام والمحتوى الإعلامي، والشركات الإعلامية خلال هذا الحدث المهم بغرض الارتقاء بالقطاع وتعزيز الكوادر الإماراتية في هذا المجال الحيوي ليس فقط على المستوى المحلي وإنما أيضاً على المستوى العالمي، من خلال خلق فرص عمل للشباب والخريجين في الشركات العالمية داخل وخارج الدولة، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان خلال شهر سبتمبر المقبل عن شركاء المجلس من القطاع الخاص.

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