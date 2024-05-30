«دبي الصحية» تفتتح أول عيادة لـ«متلازمة أنجلمان» في «الجليلة»

المصدر: دبي-وام

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افتتحت «دبي الصحية» - مؤسسة «متلازمة أنجلمان» أول عيادة متخصصة في منطقة الخليج العربي تهدف إلى تحسين مستوى الرعاية المقدمة للمصابين بالاضطراب العصبي الوراثي الذي يطلق عليه «متلازمة أنجلمان» وذلك ضمن مستشفى «الجليلة للأطفال». وتهدف الشراكة بين الطرفين إلى رفع مستويات الوعي والعلاج من خلال التثقيف والاستكشاف وإجراء الأبحاث بما يساهم في تحسين ظروف المرضى وعائلاتهم.

وستوفر العيادة مركز دعم مجتمعي يسمح للمرضى وعائلاتهم ومقدمي الرعاية بالتواصل مع الخبراء والتعرف على أفضل خدمات الرعاية المبنية على الأدلة الموثوقة. وتتيح العيادة للعائلات إمكانية التواصل مع المختصين والحصول على الرعاية الموثوقة، إلى جانب تعزيز آفاق العلاج من خلال إمكانات النظام الصحي الأكاديمي المتكامل لـ«دبي الصحية».

ويفتح التعاون مع مؤسسة «متلازمة أنجلمان» آفاقاً جديدة في علاج المصابين بما ينسجم مع عهد «دبي الصحية» المتمثل في «المريض أولاً» حيث يعاني حوالي شخص واحد من بين 500 ألف شخص على مستوى العالم من «متلازمة أنجلمان». وعبر الدكتور عبدالله الخياط المدير التنفيذي لمستشفى «الجليلة للأطفال» عن سعادته بالتعاون مع مؤسسة «متلازمة أنجلمان»، لافتاً إلى أن ذلك يمثل بارقة أمل للمصابين بـ «متلازمة أنجلمان» وعائلاتهم ومساعدتهم على متابعة حياتهم من خلال إرساء أعلى معايير الرعاية.

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