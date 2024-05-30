تعاون بين «الإمارات للفضاء» و«مجلس الشركات الدفاعية»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت وكالة الإمارات للفضاء ومجلس الإمارات للشركات الدفاعية عن توقيع اتفاقية بهدف تحديد وتعزيز مجالات التعاون المشترك، واستكشاف الفرص الواعدة في قطاعي الفضاء والصناعات الدفاعية في الدولة.

وقع الاتفاقية سالم بطي القبيسي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء، ومنى أحمد الجابر، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للشركات الدفاعية.

وقال سالم بطي القبيسي إن الاتفاقية تعكس الالتزام المشترك والراسخ بتطوير الصناعات المتقدمة في الدولة، من خلال التعاون في تعزيز قدرتنا على الابتكار والتنافس على المستوى العالمي، ودعم الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل جديدة واستثمارات مستدامة في هذين القطاعين الرائدين، بما يدعم تحقيق التميز وتوفير حلول متقدمة .

وقالت منى الجابر، إن الاتفاقية خطوة كبيرة لتعزيز التعاون بين قطاعي الفضاء والصناعات الدفاعية في الإمارات، ومن خلال هذا التعاون، يمكن الاستفادة من خبرات وقدرات كلتا الصناعتين لتوفير فرص أعمال جديدة. وتنص الاتفاقية، على الاستفادة من الخدمات المقدمة من الجهتين للتعرف على الفرص الواعدة في قطاعي الفضاء والصناعات الدفاعية.

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