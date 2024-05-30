إطلاق النسخة الثانية من منصة «جاهز» لمستقبل المواهب الحكومية

المصدر: دبي - وام

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أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، النسخة الثانية من منصة «جاهز»، المبادرة الوطنية الأكبر والأشمل لمهارات المستقبل في الدولة، وذلك ضمن فعاليات ملتقى «جاهزية المواهب الحكومية للمستقبل»، بمشاركة مديري عموم وقيادات وموظفين من 48 جهة حكومية اتحادية ومحلية، وبحضور 18 من الشركاء الاستراتيجيين للمبادرة.

وتمثل النسخة الثانية من منصة «جاهز» محطة حكومية مهمة لتعزيز جاهزية الجهات وكوادرها للمستقبل، وتعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتشمل مجموعة واسعة من المهارات المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي والاستدامة وإدارة المشاريع وتسريع الإنجاز، إضافة إلى مهارات تخصصية في مجالات الموارد البشرية والأمن السيبراني.

كما تتيح منصة «جاهز» للجهات الحكومية إضافة أي مهارات أو توجهات وطنية ذات أولوية وإمكانية إيصالها لجميع الموظفين الحكوميين بسهولة وسرعة، ما يضمن مواكبة أحدث التطورات بكفاءة.

مهارات المستقبل

وشهد الملتقى تكريم 39 فائزاً في سباق الجاهزية للمستقبل من الموظفين الأكثر تفاعلاً ومشاركة في تطوير مهارات المستقبل على منصة جاهز، تقديراً لإنجازاتهم المتميزة في سرعة اكتساب مهارات المستقبل وتطويرها.

كما تم تكريم 6 جهات حكومية اتحادية لفوزها بالمراتب الأولى في السباق، شملت الهيئة الاتحادية للضرائب ووزارة الثقافة عن فوزهما في فئة مهارة تسريع الإنجاز، والهيئة العامة للطيران المدني ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عن فئة مهارة الاقتصاد الجديدة، ووزارة الطاقة والبنية التحتية ووزارة المالية عن فئة مهارات البيانات والذكاء الاصطناعي.

وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن جوهر مبادرة جاهز الاستثمار في الإنسان ومنحه المهارات لتمكينه من الإسهام في تحقيق الأولويات الوطنية بشكل فاعل، بما يترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتبني التعلم المستمر واكتساب المهارات الجديدة التي تفتح للدولة آفاقاً جديدة من التقدم، وتوجيهات أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، باعتماد مبادرة جاهز كمشروع وطني تطويري شامل لتعزيز جاهزية الحكومة وكوادرها للمستقبل.

وأضافت معاليها: حققت «جاهز» أكثر من مليون ساعة لتعزيز مهارات المستقبل، أنجزها أكثر من 53 ألف مستخدم على المنصة حصلوا على أكثر من 800 ألف شارة تدريبية، مرسخة بذلك أساسات قوية لمستقبل المبادرة وخطط تطويرها وتوسعها.. ورؤيتنا لمستقبل المنصة هي أن تصبح المحطة الأولى والرائدة لاكتساب مهارات المستقبل في الدولة.

نموذج حكومي

وقالت ليلى السويدي مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية إن مبادرة جاهز تعتبر نموذجاً حكومياً رائداً للمشاريع التحولية الكبرى على مستوى الدولة لتعزيز مهارات الموظفين الحكوميين والاستثمار بقدراتهم.

وأوضحت أن المنصة أسهمت في صقل مهارات أكثر من 53 ألفاً من الموظفين الحكوميين، حصلوا على أكثر من 4 ملايين شهادة، وأنجزوا أكثر من مليون ساعة تدريبية لتطوير 22 من المهارات المستقبلية للموظفين و15 من مهارات القادة الحكوميين، من خلال 112 تجربة معرفية و15 ماستركلاس، تم تطويرها وفق نهج يركز على تعزيز الإنتاجية وتطوير المهارات.

وقال الدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات إن منصة جاهز حققت نقلة نوعية في تعزيز القدرات السيبرانية والرقمية للكوادر الحكومية وتمكينها بالمعرفة والأدوات الفاعلة للمساهمة في حماية الأصول والممكنات الرقمية الوطنية.

وأكد سيف السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني أهمية دور منصة «جاهز» في تعزيز قدرات ومعارف الموظفين في بيئة الأعمال والتقنيات لمسايرة ومواكبة التغيرات المتسارعة والاطلاع على التوجهات المستقبلية بما يضمن مساهمتهم في تحقيق أهداف ومشاريع الهيئة.

تنافسية

وأكد خالد البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن «جاهز» قدمت مورداً معرفياً متجدداً لتطوير مهارات الموظفين الحكوميين بشكل يواكب أحدث التوجهات والمستجدات العالمية.

كما أكد مروان عبدالله الزعابي وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق وزارة التغير المناخي والبيئة أن مبادرة جاهز أسهمت في ترسيخ ثقافة الاستدامة وتطوير المهارات الخضراء لدى الكوادر الحكومية الوطنية وعززت من مشاركتهم في تحقيق أهداف مسيرة التنمية وجهود التحول الأخضر في الدولة.

وقال الدكتور راشد النعيمي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إن المنصة تسهم في تطوير بيئة عمل حكومية متقدمة تكنولوجياً وجاذبة لأفضل الكفاءات.

وأكد المهندس سيف غباش المري وكيل الوزارة المساعد لقطاع البترول والغاز والثروة المعدنية في وزارة الطاقة والبنية التحتية، أن المبادرة أسهمت في تعزيز تنافسية الكوادر البشرية في الوزارة من خلال تمكينها بأحدث مهارات المستقبل.

كما قالت عائشة الزعابي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الثقافة إن جاهز نجحت في ترسيخ ثقافة التنافسية والإنجاز بين الموظفين.

وأكدت فاطمة يوسف النقبي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة في وزارة المالية، أن تعزيز قدرات القطاعات الحكومية بكوادر جاهزة للمستقبل يعد إحدى الركائز الرئيسية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة.

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