إعلاميون: خصوصية البرامج الاجتماعية تفرض الالتزام بالمصداقية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استضافت فعاليات اليوم الختامي من منتدى الإعلام العربي الـ22، جلسة نقاشية بعنوان «البرامج الاجتماعية تتصدر الترند»، تحدث فيها كل من الإعلامي رودولف هلال، من شبكة LBC، والإعلامية بيبي الخضري من صحيفة القبس، وأدارتها دانا أبو خضر الإعلامية في قناة «رؤيا».

ودعا المتحدثان، وهما من مقدمي البرامج الاجتماعية، إلى الالتزام بأعلى درجات المصداقية في تناول ما يتم طرحه من قضايا تتعلق بالناس والمجتمع، بحكم طبيعتها كونها تمس المشاعر والعلاقات الإنسانية مع أهمية ترك بصمة إيجابية لدى المتابعين.

وقالت بيبي الخضري، إن البرامج الاجتماعية لها حضور قوي في شبكات التواصل وتحظى بمتابعات كبيرة من قبل رواد الشبكات بحكم اهتمامها وملامستها لقضاياهم، مضيفة أن منصات التواصل ساهمت بشكل كبير في إيصال الرسالة وصنع ما يعرف بظاهرة «الترند».

وأوضحت الخضري، أن أثر هذه البرامج نلمسه بشكل كبير على منصات التواصل مقارنة مع التلفزيون، مع استثناء شهر رمضان حيث تتحول الأنظار إلى شاشة التلفزيون، بما يقدمه من وجبة درامية وبرامجية دسمة.

ونوهت المتحدثة، بمميزات المنصات ونشرها كل ما يبث على التلفزيون، بينما ما ينشر على المنصات قد لا يصلح للتلفزيون.

وحول جدلية هل كل إعلامي يعتبر صانع محتوى والعكس؟، أوضحت بيبي الخضري، أن الإعلامي هو في حد ذاته صانع محتوى، بينما لا يمكن إطلاق صفة «إعلامي» على كل صانع محتوى، أيضاً ليس كل شخص يقدم مواد على التلفزيون لا يمكن اعتباره إعلامياً، منوهة إلى أن مهمة الإعلامي كبيرة، وهو وصف لابد أن يتمتع صاحبه بخبرة صحافية واسعة.

وذكرت المتحدثة، أن الأرقام والترند ليست مسائل مهمة لها، فيمكنها أن تستمر في تقديم برنامج اجتماعي على شبكات التواصل حتى لو لم يصل إلى الترند أو إلى رقم معين، معتبرة أن «الترند» سلاح ذو حدين بحسب نوعية المادة المقدمة للمتابعين.

من جهته، رأى رودولف هلال، أن التطور السريع لشبكات التواصل الاجتماعي فرض على التلفزيونات التواجد عبر المنصات مثل منصة شاهد، ونتفلكس وغيرها، وأن شبكات التواصل ساهمت أكثر في الترويج وخلقت «ترند» للبرامج الاجتماعية بحكم الأعداد الكبيرة للجمهور على تلك المنصات.

وربط هلال، نجاح أي برنامج اجتماعي بأعداد المشاهدات المحققة، وقال إن القضايا الاجتماعية تستقطب المشاهدات أكثر بحكم ملامستها لحياة الناس، لافتاً إلى أن الترند الحالي سرعان ما يتراجع عند ظهور قضية جديدة، مستدلاً بالحرب الروسية الأوكرانية التي تصدرت الترند فيما مضى، فاسحة المجال للترند حول الأوضاع في غزة.

وقال الإعلامي رودولف هلال، إننا نعيش عصر صناعة البودكاست باعتباره وسيلة لإيصال المحتوى عبر منصات مختلفة، وإن البودكاست أعطى فرصة للجميع لإثبات نفسه، وأعطى الفرصة لمن لم تتح له فرصة دخول الميدان الإعلامي من قبل.

وطالب رودولف هلال، صناع المحتوى الاجتماعي عبر المنصات الالتزام بأخلاقيات المهنة، ومراعاة مشاعر الناس واستخدامها بالشكل الصحيح، فالبرامج الاجتماعية لها وقع خاص على نفوس المعنيين وعلى الجمهور أيضاً.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز