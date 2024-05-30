لميس الحديدي تستعرض مفهوم النجومية في فضاء العالم الرقمي

المصدر: دبي - البيان

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ضمن فعاليات اليوم الختامي لــ«قمة الإعلام العربي»، الحدث الإعلامي الأكبر على مستوى المنطقة، وخلال فعاليات «منتدى الإعلام العربي» في دورته الثانية والعشرين، استضاف المنتدى ضمن برنامج دردشات إعلامية، جلسة بعنوان «نجومية أون لاين» تحدثت خلالها الإعلامية لميس الحديدي، من قناة ON TV، حول مفهوم النجومية في العالم الرقمي، وتنافس بعض الشاشات العربية على جذب المعلنين، وحرص البعض الآخر تصدر ما يعرف بــ«الترند» من خلال الاستعانة بالمؤثرين من منصات التواصل الاجتماعي.

وفي بداية الجلسة، التي أدارها الإعلامي علي الخالدي، من قناة الشرقية، وجهت الحديدي التحية لكل قلم وكاميرا وهاتف ينقل الأحداث الأليمة من قطاع غزة، دفاعاً عن الصحافة والمهنة والوطن، معتبراً هؤلاء النجوم الحقيقيين الذين استطاعوا فعل ما مُنعت منه وسائل الإعلام والمراسلين على فعله، نظراً للقيود التي فرضت عليهم من قبل الاحتلال.

وأوضحت الحديدي خلال الجلسة أنه على الرغم من سرعة وسائل التواصل الاجتماعي في نقل الأحداث، وما تشهده من شهرة وزخم، إلا أن وسائل الإعلام التقليدية مازالت تحتفظ بمكانة ومتابعة كبيرة بين المتابعين، وأنها قادرة على البقاء لأنها تقوم على عمل مؤسسي يقوم على مبادئ العمل الإعلامي المهني الموثوق، وقادرة على المنافسة والتواجد بشكل كبير نظراً لحرص المعلنين على التواجد بشكل أكبر على الوسائل التقليدية مثل الصحف والتليفزيون.

ولفتت الحديدي إلى ضرورة تطوير المحتوى الإعلامي الذي تقدمه وسائل الإعلام التقليدية، لاسيما الإخبارية منها لمواكبة الأحداث على الأرض بالسرعة التي تتناسب مع عالم متسارع الأحداث، مؤكدة أن الاستعانة بالمعلومات المنشورة على منصات التواصل الاجتماعي تكون في إطار من الحدود المهنية التي تعتمد التوثيق والتأكد من المعلومات التي تبث على الجمهور، مشيرة إلى أنه ليس من المهم أن تكون الوسيلة أسرع في نقل ونشر الخبر بقدر ما يجب أن تكون دقيقة وتخطى باحترام المتابعين. كما أشارت الحديدي إلى ما توجه العديد من وسائل الإعلام التقليدية إلى المحتوى الرقمي، تقليلاً للنفقات الكبيرة للإنتاج، مؤكدة أن استعانة بعض القنوات بالمؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي قد يعود لرغبة البعض في التطوير ولفت أنظار المتابعين عبر تلك المنصات، بينما ذلك الخيار سيخضع في النهاية إلى رأي الجمهور الذي أصبح يتمتع بقدرة عالية على الفرز، ومتابعة ما يناسب اهتماماته.

وحول علاقتها بمنصات التواصل الاجتماعي، أكدت الحديدي أنها لا تفضل مشاركة حياتها الشخصية والأسرية عبر منصات التواصل الاجتماعي وأن علاقتها بالجمهور مقتصرة على عملها اليومي من خلال ما تقدمه من برامج، بينما تظل تفاصيل الحياة الشخصية ملكاً لها كإنسانة بحاجة إلى العيش بعيداً عن الأضواء بعد يوم طويل من العمل.

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