دراسة مستويات التعرض للضوضاء في الفجيرة

المصدر: الفجيرة-وام

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أطلقت هيئة الفجيرة للبيئة مشروع دراسة مستويات التعرض للضوضاء في الإمارة وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية لجودة الهواء بهدف تطوير خارطة لمستويات الضوضاء ومراقبتها عبر أجهزة قياس على مدار الساعة في خطوة منها للحد من التأثيرات السلبية والحفاظ على سلامة المجتمع وتعزيز جودة الحياة.

وأجرت الفرق الفنية المختصة في الهيئة مسوحات مسبقة لتحديد المناطق الأكثر تعرضاً للضوضاء والمناطق الحيوية في الإمارة والتي أسفرت عن تحديد أكثر من 40 موقعاً وذلك باستخدام أجهزة استشعار متنقلة دقيقة القياس يتم تثبيتها في مناطق مختلفة في الإمارة بحد أدنى 24 ساعة في المنطقة ذاتها على مدار الأسبوع لاستنتاج نسب دقيقة تساهم في ابتكار حلول مستدامة للحد من ارتفاع نسب الضوضاء في إمارة الفجيرة وضمان مستقبل مستدام.

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